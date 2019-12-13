Yemin 140.bölüm fragmanı yayında! Yemin yeni bölümde neler oluyor? Emir’e büyük tuzak!

Kanal 7'nin ilgiyle izlenen dizisi Yemin yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin son bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Medya gündemini takip edenler '' Yemin 141.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu hafta ekrana gelecek olan bölümde Reyhan büyük bir tehlikenin içine düşmüşken, Emir de kendisine hazırlanan tuzaktan habersizdir. Kemal'in sözlerine çok kırılan Narin herkesi; en çok da Kemal'i şaşırtacaktır. Peki Yemin 140.bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

YEMİN 140.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

EMİR'E BÜYÜK TUZAK

Yemin dizisinde bugün Reyhan büyük bir oyunun içine düşer. Emir ise kendisini bekleyen kötü sürprizden habersizdir.

Reyhan büyük bir tehlikenin içine düşmüşken, Emir de kendisine hazırlanan tuzaktan habersizdir. Kemal'in sözlerine çok kırılan Narin herkesi; en çok da Kemal'i şaşırtacaktır.

Yemin dizisi 140. son bölüm fragmanı izle!

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında…

Yemin 141.bölüm fragmanı yayınlanınca haberimize eklenecektir.

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyhan büyük bir tehlikenin içine düşmüşken, Emir de kendisine hazırlanan tuzaktan habersizdir. Kemal'in sözlerine çok kırılan Narin herkesi; en çok da Kemal'i şaşırtacaktır.