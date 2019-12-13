Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Yemin 140.bölüm fragmanı yayında! Yemin yeni bölümde neler oluyor? Emir’e büyük tuzak!

140.bölüm fragmanı yayında! Yemin yeni bölümde neler oluyor? Emir’e büyük tuzak!

Ekranların sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ’nin vazgeçilmez dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları damga vuruyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ fragmanı yayında mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Reyhan büyük bir oyunun içine düşer. Emir ise kendisini bekleyen kötü sürprizden habersizdir. Kemal’in sözlerine çok kırılan Narin herkesi; en çok da Kemal’i şaşırtacaktır. Heyecan dolu son bölümde işler iyice karışacaktır. Dizinin 140.bölümün ardından izleyiciler 141.bölüm fragmanını araştırmaya başlayacak. Peki Yemin yeni bölümde neler oluyor? Yemin 140.bölümde neler oluyor? Emir tuzağa düşüyor mu?

Giriş Tarihi: 13.12.2019 15:07
Yemin 140.bölüm fragmanı yayında! Yemin yeni bölümde neler oluyor? Emir’e büyük tuzak!

Kanal 7'nin ilgiyle izlenen dizisi Yemin yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin son bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Medya gündemini takip edenler '' Yemin 141.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu hafta ekrana gelecek olan bölümde Reyhan büyük bir tehlikenin içine düşmüşken, Emir de kendisine hazırlanan tuzaktan habersizdir. Kemal'in sözlerine çok kırılan Narin herkesi; en çok da Kemal'i şaşırtacaktır. Peki Yemin 140.bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

YEMİN 140.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

EMİR'E BÜYÜK TUZAK

Yemin dizisinde bugün Reyhan büyük bir oyunun içine düşer. Emir ise kendisini bekleyen kötü sürprizden habersizdir.

Reyhan büyük bir tehlikenin içine düşmüşken, Emir de kendisine hazırlanan tuzaktan habersizdir. Kemal'in sözlerine çok kırılan Narin herkesi; en çok da Kemal'i şaşırtacaktır.

Yemin dizisi 140. son bölüm fragmanı izle!

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında…

Yemin 141.bölüm fragmanı yayınlanınca haberimize eklenecektir.

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyhan büyük bir tehlikenin içine düşmüşken, Emir de kendisine hazırlanan tuzaktan habersizdir. Kemal'in sözlerine çok kırılan Narin herkesi; en çok da Kemal'i şaşırtacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yemin 140.bölüm fragmanı yayında! Yemin yeni bölümde neler oluyor? Emir’e büyük tuzak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN