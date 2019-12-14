Av Mevsimi konusu nedir, nerede çekildi? İşte filmin konusu ve Av Mevsimi oyuncular

TV'de seyirci ile buluşacak olan Av Mevsimi filmi oldukça ilginç bir hikayeye sahip. Cem Yılmaz, Şener Şen ve Okan Yalabık'ın başrolde yer aldığı filmde çözmeye çalıştıkları cinayet bu üç polis teşkilatı mensubunun hayatını altüst ederek bambaşka bir hale sürüklüyor. Peki, Av Mevsimi konusu nedir ve Av mevsimi oyuncuları kimlerdir? Av Mevsimi, Şener Şen'in canlandırdığı ve işinde profesyonel bir polis karakteri olan Ferman, deli lakaplı İdris ve Çömez lakaplı Hasan ile sürükleyici bir gerilim filmi. İşte sevilen sinema filmi Av Mevsimi ile ilgili detaylar ve filmin oyuncuları hakkında bilgiler...

AV MEVSİMİ KONUSU VE FİLM ÖZETİ

İşinin ehli bir polis olan Ferman (Şener Şen), yıllanmış tecrübesi, dikkate şayan sezgileri ve konularının uzmanı takipçiliğiyle tüm teşkilatta küçük çapta bir efsanedir. Kendi aralarında Ferman'dan "Avcı" diye bahsederler. Teşkilatın bir diğer figürü ise yalnızca bakışlarıyla bile lakabının hakkını veren "Deli" İdris (Cem Yılmaz) olarak dikkat çekmektedir. Bu çılgın ikili, cinayet masasında görevli, baba-oğul kadar yakın iki polistir. Antropoloji mezunu, sessiz sakin Hasan (Okan Yalabık) ise bu ikiliye yeni katılmış bir "Çömez" olarak aralarında dolaşır. Öldürülen genç bir kız, onları uyuşturucu taciri Asit'le, Türkiye'nin en varlıklı adamlarından Battal Çolakzade'yle (Çetin Tekindor), kızın ağabeyleri Abbas, Vakkas ve daha birçok farklı adamlarla karşı karşıya bırakacaktır. Hayatını karısına adayan, onun illet hastalığıyla boğuşan Ferman, boşandığı eşi Asiye'ye (Melisa Sözen) delicesine bağlı İdris, yeni mezun ve bu dünyada turist gibi dolaşan çömez Hasan... Çözmeye çalıştıkları cinayet, bu üç polisin hayatını bir daha asla eski haline dönüştüremeyecektir.

AV MEVSİMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şener Şen - Ferman (Avcı)

Cem Yılmaz - İdris (Deli)

Çetin Tekindor - Battal Çolakzade

Melisa Sözen - Asiye

Okan Yalabık - Hasan (Çömez)

Mahir İpek - Murat Öneş

Emine Şans Umar - Cevriye

Rıza Kocaoğlu - Asit Ömer

Nergis Çorakçı - Hatun

Mustafa Avkıran - Müslüm

Gamze Süner Atay - Müzeyyen

Şefika Ümit Tolun - Hilal

Murat Serezli - Altan Dardanel

Dila Akbaş - Pamuk

Bartu Küçükçağlayan - Kamuran

Cahit Gök - Vakkas

Bilgehan Sezer - Abbas

Cansu Koç - Yasemin

Murat Aygen - Şevket Altun

Gizem Akman - Ceylan

Serkan Keskin - Adli tıp uzmanı

Rahmi Dilligil - Basri (Yasemin'in babası)

Kevork Türker - Ceylan'ın doktoru

Tolga Polat - Anestezist

Engin Hepileri - Asiye'nin patronu

Av Mevsimi IMDB puanı 7,4'tür

AV MEVSİMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Flimin çekimlerinin çoğu İstanbul'da yapılırken, İstanbul genelinde 17 farklı semtte kurulan setler ile film birçok noktada çekilmiş oldu. Bu 17 semt ise Sütlüce, Kemerburgaz, Levent, Karaköy, Üsküdar, Kandilli, Asmalımescit, Eyüp, Beyazıt, Kuledibi, Cihangir, Şişhane, Bahçeköy, Yedikule, Beykoz, Ataşehir ve Beyoğlu'dur. Filmin en etkileyici ve dramatik sahnelerinden biri olan bataklık sahnesi ise Çatalca'nın doğal güzellikler açısından zengin olan Karamandere bölgesinin ormanlarında çekildi.