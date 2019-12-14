Av Mevsimi konusu nedir, nerede çekildi? İşte filmin konusu ve Av Mevsimi oyuncular

TV'de seyirci ile buluşacak olan Av Mevsimi filmi oldukça ilginç bir hikayeye sahip. Cem Yılmaz, Şener Şen ve Okan Yalabık'ın başrolde yer aldığı filmde çözmeye çalıştıkları cinayet bu üç polis teşkilatı mensubunun hayatını altüst ederek bambaşka bir hale sürüklüyor. Peki, Av Mevsimi konusu nedir ve Av mevsimi oyuncuları kimlerdir? Av Mevsimi, Şener Şen'in canlandırdığı ve işinde profesyonel bir polis karakteri olan Ferman, deli lakaplı İdris ve Çömez lakaplı Hasan ile sürükleyici bir gerilim filmi. İşte sevilen sinema filmi Av Mevsimi ile ilgili detaylar ve filmin oyuncuları hakkında bilgiler...
İşinin ehli bir polis olan Ferman (Şener Şen), yıllanmış tecrübesi, dikkate şayan sezgileri ve konularının uzmanı takipçiliğiyle tüm teşkilatta küçük çapta bir efsanedir. Kendi aralarında Ferman'dan "Avcı" diye bahsederler. Teşkilatın bir diğer figürü ise yalnızca bakışlarıyla bile lakabının hakkını veren "Deli" İdris (Cem Yılmaz) olarak dikkat çekmektedir. Bu çılgın ikili, cinayet masasında görevli, baba-oğul kadar yakın iki polistir. Antropoloji mezunu, sessiz sakin Hasan (Okan Yalabık) ise bu ikiliye yeni katılmış bir "Çömez" olarak aralarında dolaşır. Öldürülen genç bir kız, onları uyuşturucu taciri Asit'le, Türkiye'nin en varlıklı adamlarından Battal Çolakzade'yle (Çetin Tekindor), kızın ağabeyleri Abbas, Vakkas ve daha birçok farklı adamlarla karşı karşıya bırakacaktır. Hayatını karısına adayan, onun illet hastalığıyla boğuşan Ferman, boşandığı eşi Asiye'ye (Melisa Sözen) delicesine bağlı İdris, yeni mezun ve bu dünyada turist gibi dolaşan çömez Hasan... Çözmeye çalıştıkları cinayet, bu üç polisin hayatını bir daha asla eski haline dönüştüremeyecektir.
Şener Şen - Ferman (Avcı)
Cem Yılmaz - İdris (Deli)
Çetin Tekindor - Battal Çolakzade
Melisa Sözen - Asiye
Okan Yalabık - Hasan (Çömez)
Mahir İpek - Murat Öneş
Emine Şans Umar - Cevriye
Rıza Kocaoğlu - Asit Ömer
Nergis Çorakçı - Hatun
Mustafa Avkıran - Müslüm
Gamze Süner Atay - Müzeyyen
Şefika Ümit Tolun - Hilal
Murat Serezli - Altan Dardanel
Dila Akbaş - Pamuk
Bartu Küçükçağlayan - Kamuran
Cahit Gök - Vakkas
Bilgehan Sezer - Abbas
Cansu Koç - Yasemin
Murat Aygen - Şevket Altun
Gizem Akman - Ceylan
Serkan Keskin - Adli tıp uzmanı
Rahmi Dilligil - Basri (Yasemin'in babası)
Kevork Türker - Ceylan'ın doktoru
Tolga Polat - Anestezist
Engin Hepileri - Asiye'nin patronu
Av Mevsimi IMDB puanı 7,4'tür
AV MEVSİMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Flimin çekimlerinin çoğu İstanbul'da yapılırken, İstanbul genelinde 17 farklı semtte kurulan setler ile film birçok noktada çekilmiş oldu. Bu 17 semt ise Sütlüce, Kemerburgaz, Levent, Karaköy, Üsküdar, Kandilli, Asmalımescit, Eyüp, Beyazıt, Kuledibi, Cihangir, Şişhane, Bahçeköy, Yedikule, Beykoz, Ataşehir ve Beyoğlu'dur. Filmin en etkileyici ve dramatik sahnelerinden biri olan bataklık sahnesi ise Çatalca'nın doğal güzellikler açısından zengin olan Karamandere bölgesinin ormanlarında çekildi.