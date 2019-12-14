Azize 4.bölümde neler oluyor? Kartal ne yapacak? Azize yeni bölüm fragmanında şaşırtan gelişme!

Ekranların sevilen dizisi Azize yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni yayın gününde sevenleriyle buluşan dizinin son bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşanmıştı. Medya gündemini takip edenler '' Azize yeni bölüm fragmanında neler oluyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan 4.bölümde Kartal, Azize'nin gitmesine karşı engel olurken, aralarındaki aşk kıvılcımları başlar. Peki Azize 4.bölümde neler oluyor? Kartal ne yapacak? İşte dizinin son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı!

AZİZE 4.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Azize, Kartal'a gerçekleri anlatıyor mu? Azize yeni gününde, bu akşam 20.00'da Kanal D'de!

Azize 4. bölüm fragmanı izle!

Kartal ve Azize arasındaki buzlar yavaş yavaş erimektedir. Kartal'ın açık yürekliliği Azize'yi etkiler. Kartal, Azize'ye o can alıcı soruyu sormakta sakınca görmez. Gerçekleri öğrenmek istemektedir. Azize konuya ailesini anlatmakla başlar. İkili artık yolun sonuna geldiklerini düşünmektedir.

Öte yandan Balkan kendine gelir. Balkan'ın kendine gelmesi pek çok şeyin habercisidir. Ortalık karışır. Ailesine karşı Azize'yi savunan Kartal hislerini açıklar. Azize ve Kartal arasında neler olacak?

AZİZE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize, ailesinin intikamını almak istediği Balkan'ı Kartal'ın zoruyla iyileştirmekle görevlidir. Alpanların evinde sıkışıp kalan Azize, kardeşini son kez görebilmek için kaçmanın yollarını arar. Alpanların evinden çıkmanın yollarını arayan Azize Kartal'ın gözetimindedir. Kartal ise giderek çekimine kapıldığı Azize'nin gerçek kimliğine ulaşmak üzeredir. Asya, Kartal ve Azize'nin arasındaki çekimin farkındadır ve Kartal için Azize'ye karşı adeta savaş başlatır. Balkan'ın yaşadığını sır gibi saklayan Kartal, abisine bunu yapanlarla Azize'nin bir bağlantısı olup olmadığını araştırır. Barbaros, Azize'nin hastaneden tanıdığı bir hemşireyi rehin alarak Azize hakkında bilgi toplamaya çalışır.