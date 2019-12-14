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4.bölümde neler oluyor? Kartal ne yapacak? fragmanında şaşırtan gelişme!

’nin ilgiyle izlenilen dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranların sevilen dizisinin yayın günü değişti. İmkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikâyesini konu alan dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Azize 4.bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Kartal ve Azize arasındaki buzlar yavaş yavaş erimektedir. Kartal'ın açık yürekliliği şoke eder. Peki Azize yeni bölümde neler oluyor? Son bölümde neler olmuştu? Kartal ne yapacak?

Giriş Tarihi: 14.12.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 16:21
Azize 4.bölümde neler oluyor? Kartal ne yapacak? Azize yeni bölüm fragmanında şaşırtan gelişme!

Ekranların sevilen dizisi Azize yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni yayın gününde sevenleriyle buluşan dizinin son bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşanmıştı. Medya gündemini takip edenler '' Azize yeni bölüm fragmanında neler oluyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan 4.bölümde Kartal, Azize'nin gitmesine karşı engel olurken, aralarındaki aşk kıvılcımları başlar. Peki Azize 4.bölümde neler oluyor? Kartal ne yapacak? İşte dizinin son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı!

AZİZE 4.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Azize, Kartal'a gerçekleri anlatıyor mu? Azize yeni gününde, bu akşam 20.00'da Kanal D'de!

Azize 4. bölüm fragmanı izle!

Kartal ve Azize arasındaki buzlar yavaş yavaş erimektedir. Kartal'ın açık yürekliliği Azize'yi etkiler. Kartal, Azize'ye o can alıcı soruyu sormakta sakınca görmez. Gerçekleri öğrenmek istemektedir. Azize konuya ailesini anlatmakla başlar. İkili artık yolun sonuna geldiklerini düşünmektedir.

Öte yandan Balkan kendine gelir. Balkan'ın kendine gelmesi pek çok şeyin habercisidir. Ortalık karışır. Ailesine karşı Azize'yi savunan Kartal hislerini açıklar. Azize ve Kartal arasında neler olacak?

AZİZE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize, ailesinin intikamını almak istediği Balkan'ı Kartal'ın zoruyla iyileştirmekle görevlidir. Alpanların evinde sıkışıp kalan Azize, kardeşini son kez görebilmek için kaçmanın yollarını arar. Alpanların evinden çıkmanın yollarını arayan Azize Kartal'ın gözetimindedir. Kartal ise giderek çekimine kapıldığı Azize'nin gerçek kimliğine ulaşmak üzeredir. Asya, Kartal ve Azize'nin arasındaki çekimin farkındadır ve Kartal için Azize'ye karşı adeta savaş başlatır. Balkan'ın yaşadığını sır gibi saklayan Kartal, abisine bunu yapanlarla Azize'nin bir bağlantısı olup olmadığını araştırır. Barbaros, Azize'nin hastaneden tanıdığı bir hemşireyi rehin alarak Azize hakkında bilgi toplamaya çalışır.

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