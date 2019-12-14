Benim Tatlı Yalanım 26.bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler olacak?

Benim Tatlı Yalanım 26.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü yine izleyenleri ekrana kilitleyecek. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin bu haftaki bölümü oldukça heyecanlı. Suna ve Nejat nikah masasına oturuyor. İzleyenlere sürpriz gelişmeleri yaşatacak olan Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler olacak? İşte Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragman ve detayları!

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Suna ve Nejat, sonunda muradlarına eriyor.

Suna ve Nejat sonunda muradlarına erer ve sürpriz bir şekilde evlenirler. Kandırıldığını anlayan Aylin'in öfkesi büyük olur. Kayra'yı Nejat'ın evinden alır ve dava sonuçlanır, sonuçlanmaz Fransa'ya götürmek için hazırlıklara başlar. Bu sırada Nejat, Aylin'le ilgili ona velayet davasını kazandırabilecek olan sırrı öğrenmiştir. Nejat'ın yapması gereken tek şey iddiasını mahkemede ispatlayabilmesidir artık. Davaya sayılı günler kalmışken, Aylin, Nejat'ın planını öğrenir ve mahkemede sürpriz bir gelişme yaşanır. Bu sürecin sonunda Nejat, Suna ve Kayra mutlu bir aile olabilecek midir? Yoksa Kayra'dan ayrılmak zorunda mı kalacaklardır ?

BENİM TATLI YALANIM 26.BÖLÜM FRAGMANI

Benim Tatlı Yalanım 26. son bölüm ikinci fragmanı izle!