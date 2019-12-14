Bittin Sen filmi konusu ve oyuncuları: Bittin Sen filmi başrolleri gerçek hayatta evli mi?

Gerçek hayatta evli ve iki çocuk sahibi olan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin başrollerini beraber paylaştığı film Bittin Sen bu akşam Star TV ekranlarına konuk oluyor. Yayınlanacak film ile ilgili olarak araştırmalar devam ederken romantik komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda ise Caner Özyurtlu bulunuyor. Peki, Bittin Sen filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Bittin Sen konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

BİTTİN SEN FİLMİ KONUSU

Bir süredir birlikte olan Pelin ve Anıl'ın güzel giden bir ilişkisi vardır. En azından Pelin öyle düşünür. Birbirlerini yeterince tanıdıklarını düşünen Pelin için artık ilişkilerini evlilikle taçlandırmanın zamanı gelmiştir. Anıl'dan evlilik teklifi almanın hayallerini kuran Pelin, Anıl'ın 'seninle konuşmak istediğim bir konu var' demesi üzerine hayallerinin gerçekleşeceğini düşünür. Fakat işler hiç de öyle gerçekleşmez. Düşlediklerinin aksine bir ayrılık konuşması ile karşılaşan Pelin deliye döner. Aklında artık tek bir şey vardır o da Anıl'dan intikam almak.

BİTTİN SEN OYUNCULARI

Pelin Akil

Anıl Altan

Onur Koçyiğit

Ayşe Melike Çerçi

Tuğça Beker

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Makedon göçmeni babası ise Boşnak'tır. İstanbul Üniversitesi Müzikal bölümünde iki yıl boyunca eğitim alan Pelin Akil ardından eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Televizyon ekranlarında 2011 yılında yayımlanmaya başlayan ve 4 sezon süren Arka sıradakiler dizisinde canlandırdığı Zehra karakteri ile adım atmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında evlenen Pelin Akil'in 2 çocuğu bulunmaktadır.

Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Rent Müzikali gibi birçok tiyatro ve Aile İşi, Ne Münasebet, Aşktan Kaçılmaz, Kızıl Elma, İnadına Yaşamak, Osmanlı Tokadı, Suskunlar, Seksenler ve Kurt Kanunu gibi dizilerde roller almıştır. Pelin Akil, 1.72 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.