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Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 kilometre olan Howland Adası ve Line Adaları'nın arasındaki saat farkı ne kadardır?
Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 kilometre olan Howland Adası ve Line Adaları'nın arasındaki saat farkı ne kadardır?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 kilometre olan Howland Adası ve Line Adaları'nın arasındaki saat farkı ne kadardır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 kilometre olan Howland Adası ve Line Adaları'nın arasındaki saat farkı ne kadardır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 14.12.2019 22:36Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 22:37
Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 kilometre olan Howland Adası ve Line Adaları'nın arasındaki saat farkı ne kadardır?