Ferhat ile Şirin final mi yapıyor? Ferhat ile Şirin reyting sonuçlarında geride kaldı!

Ekranların sevilen dizisi Ferhat ile Şirin final mi yapıyor? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her hafta Cuma akşamı Fox TV'de yayınlanan dizinin reytingleri düşmeye devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ise '' Ferhat ile Şirin ne zaman final yapacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayın hayatına başladığı ilk günden bugüne gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkat çeken dizinin bitip bitmeyeceği merak konusu oldu. Medya gündeminde final yapacağı konuşulan dizinin akıbeti an be an takip ediliyor. Peki Ferhat ile Şirin final mi yapıyor?

FERHAT İLE ŞİRİN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Medya gündemini takip edenler Ferhat ile Şirin dizisinin final yapıp yapmayacağını merak ediyor. Haberimizde, Ferhat ile Şirin final kararına ve tüm merak edilenlere erişebilirsiniz.

Edinilen bilgiye göre Ferhat ile Şirin dizisi 8. bölümü ile 10 Ocak 2020 cuma akşamı final yapacağı medya kulislerinde konuşuluyor. Bilindiği üzere reytinglerde istediği başarıyı elde edememiş ve ilk bölümünde Total de 4.54 puan ile 8. sırada yer almıştı. Medya kulislerinde dolaşan iddiaya göre eğer dizinin reytinglerinde düşüş devam ederse final kararı alacak. Ancak henüz net bir açıklama gelmedi.

FERHAT İLE ŞİRİN KONUSU NEDİR?

İstanbul'un otantik ve masalsı dünyasında geçen efsanevi aşk hikayesi.

Kapalı Çarşı'nın en kudretli ailelerinden Karalı'ların son temsilcisi Banu, babasından miras kalan işini, soyadını, yuvasını her şeyin önünde tutan güçlü bir kadındır. Ailesinden kalan, gözü gibi baktığı tarihi köşkün tadilatı için kapısını çalan marangoz Ferhat ile görüşür.

Başlarına gelen talihsiz bir olay onları yeniden karşılaştırır. Zengin ve görkemli hayatlarının içinde yapayalnız olan iki kardeş, Banu ve Şirin; kendi halinde, mütevazı bir marangoz olan Ferhat'ın hayatlarını değiştireceğinden habersizdir.

Ailesini yıllar önce trajik bir olay ile kaybeden Ferhat'ı, ömrünü kardeşi Şirin'e adayan Banu'yu, hapsolduğu altın kafesin içinde çırpınan Şirin'i artık yeni bir hayat beklemektedir. İki farklı dünyanın çarpıştığı, Ferhat'ın Şirin ve Banu Karalı ile yollarının kesiştiği o an, efsanevi bir aşkın fitilini ateşleyecektir. Aşılması imkânsız dağlarla, engellerle dolu olan bu aşk, herkesin kalbi ile sınanacağı zorlu bir sınava dönüşecektir.