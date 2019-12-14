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kim birinci oldu kim elendi? puan durumu nasıl? Gelinler kapıştı!

birincisi ve elenen yarışmacısı belli oldu. ’nin ilgiyle takip edilen programında haftanın final heyecanı yaşandı. Gelinler en güzel yemek için hünerlerini sergiliyor, kaynanalar puanlamaya devam ediyor. Programın sıkı takipçileri ‘’ oldu kim elendi?’’ sorusuna yanıt arıyor. Bu hafta , masa masa dolaşarak kontrol ettiği gelinlerin mutfakları yüzünden çok sinirleniyor. Şükriye Hanımın kızının gönderdiği video mesaj herkesi çok şaşırtıyor. Peki Haftanın finalinde kim birinci oldu kim elendi? Çeyrek altını ve 5 altın bileziği hangi gelinler kazandı? puan durumu nasıl sonuçlandı? İşte o ayrıntılar

Giriş Tarihi: 14.12.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 09:58
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 13 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinler kapıştı!

Ekranların sevilen yarışması haftanın finalinde birinci ve elenen yarışmacı belli oldu. Haftanın finalinde gelinler ve kaynanalar arasında çekişme yaşanıyor. 'nin vazgeçilmez programında bu hafta yarışmacılara sinirleniyor. Programın sıkı takipçileri bu gelişmeler üzerine '' oldu kim elendi?'' sorusuna yanıt arıyor. Haftanın son gününde Elif ve Yağmur arasında kıyafet tartışması çıkıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? puan durumu nasıl? Beş altın bileziği kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 13 ARALIK

Kanal D'de Gelinim Mutfakta 415.bölümüyle ekrana geldi. Haberimizde, 13 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi, elenen ismi ve puan durumuna dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 13 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinler kapıştı!
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