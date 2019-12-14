Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 13 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinler kapıştı!

Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta haftanın finalinde birinci ve elenen yarışmacı belli oldu. Haftanın finalinde gelinler ve kaynanalar arasında çekişme yaşanıyor. Kanal D'nin vazgeçilmez programında bu hafta Fatih Ürek yarışmacılara sinirleniyor. Programın sıkı takipçileri bu gelişmeler üzerine ''Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi?'' sorusuna yanıt arıyor. Haftanın son gününde Elif ve Yağmur arasında kıyafet tartışması çıkıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 13 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Beş altın bileziği kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 13 ARALIK

Kanal D'de Gelinim Mutfakta 415.bölümüyle ekrana geldi. Haberimizde, 13 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi, elenen ismi ve puan durumuna dair merak edilenlere erişebilirsiniz.