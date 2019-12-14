Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangi ikisi anne-oğul değildir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangi ikisi anne-oğul değildir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 14.12.2019 23:10Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 23:13