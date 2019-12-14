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Hangi ikisi anne-oğul değildir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangi ikisi anne-oğul değildir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangi ikisi anne-oğul değildir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 23:10 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 23:13
Hangi ikisi anne-oğul değildir?

Hangi ikisi anne-oğul değildir?

A- Nilüfer Hatun - I. Murat

B- Hürrem Sultan - II.Selim

C- Nurbanu Sultan - III.Murat

D- Kösem Sultan - IV. Mehmed

Doğru cevap : D şıkkı

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Hangi ikisi anne-oğul değildir?
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