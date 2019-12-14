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Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 23:14 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 23:16
Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur?

Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur?

A- Tyrannosaurus Rex

B- Velociraptor

C- Spinosaurus

D- Tricerapots

Doğru cevap: C şıkkı

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Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur?
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