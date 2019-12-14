Hercai 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 25. son bölüm’de neler oldu?

Hercai 25. Son bölüm vatandaşlar tarafından internet üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Dün akşam ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerini her hafta olduğu gibi hayran bırakan dizide yine tüm dengeler bozuluyor. Miran için bardağı taşıran son damla, Reyyan'ın bu zamana kadar sözüne güvenmemesi ve Elif'in gerçekleri söylemesine rağmen oyun kurduğunu düşünmesi oluyor. Peki, Hercai 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 25. Son bölüm tamamı izle ATV tarafından yayınlandı mı?

HERCAİ 25. BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Hercai 25. Son bölüm henüz dizinin kanalı ATV tarafından internet üzerinden yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinden Hercai 25. Son bölümün tamamını izleyebileceksiniz…

HERCAİ 25. BÖLÜM'DE NELER OLDU?

"Artık boşanmak için önünde bir engel kalmadı!"

Miran için bardağı taşıran son damla, Reyyan'ın bu zamana kadar sözüne güvenmemesi ve Elif'in gerçekleri söylemesine rağmen oyun kurduğunu düşünmesi olur. Hazar'ın gerçeği itiraf etmesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Bir yandan Miran'a kendisini affettirmeye çalışan Reyyan diğer taraftan ailesinin söylemiş olduğu yalanın hayal kırıklığıyla baş etmeye çalışır. Elif'in Şadoğlu konağına gittiğini öğrenen Azize kontrolünü kaybeder. Şadoğlu konağında bir kere daha karşı karşıya gelen iki ailenin restleşmesi Azize'nin zor bir seçim yapmasına neden olur. Bu sırada Miran'ın Reyyan'ı affetmeyeceğini düşünen Gönül'ün gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Diğer yandan Miran'a yan yanayken daha güçlü olduklarını göstermek isteyen Reyyan, acısını hafifletmek için annesinin geçmişine sığınan Miran'ı bulduğunda hiç beklenmeyen bir gerçeğin ortaya çıkması tüm yaşananların seyrini değiştirir.

HERCAİ 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dün akşam 25. Yeni bölüm ile ekranlarda yayınlandı. Dizi biter bitmez yapımın sıkı takipçileri internet üzerinden Hercai 26. Bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Henüz ATV kanalı dizinin yeni bölüm fragmanını yayınlamadı.