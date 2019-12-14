Show TV'nin vazgeçilmez dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Ekranların sevilen dizisinin yeni bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşanıyor. Medya gündemini takip edenler '' Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanında neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin bu haftaki bölümünde Yıldız, Kuzey'i, yaptıklarına pişman etmeye yemin etmiştir. Ve ilk hamlesini yapmıştır bile. Kuzey'i tahmininden de zor günler beklemektedir. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk 14.bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler oluyor? Son bölümde neler oldu?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yıldız, Kuzey'i, yaptıklarına pişman etmeye yemin etmiştir. Ve ilk hamlesini yapmıştır bile. Kuzey'i tahmininden de zor günler beklemektedir.

Yıldız'ın son isteği, bardağı taşıran son damla olmuştur. Kuzey, artık Yıldız'ın sevgisine inanmamaktadır. Yıldız, Kuzey'i güven testine tabi tutayım derken bu sınavdan geçemeyen kendisi olmuştur. Kuzey'in Yıldız'a olan güveni ve inancı yerle bir olmuştur. Yıldız, ileri gittiğini geç de olsa fark eder ve Kuzey'in güvenini tekrar kazanmaya çalışır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 14. son bölüm ikinci fragmanı izle!

Bunun için, Kuzey'in ayak izlerini takip etmeye başlar. Kuzey'in bıraktığı izler; Yıldız'ı, zamanında kendi yaşadığı hayal kırıklıklarına ve aşk acısına götürmektedir. Yıldız'ın geçtiği yollardan, bu kez Kuzey geçmektedir. Yıldız, ufak bir rol değişikliğiyle bu duruma dahil olur. Eskinin tavşanı Yıldız tazı olmuş, Kuzey'i kovalamaktadır.

Kuzey, bu durumdan fazlasıyla sıkılır. Tek başına kalıp kafa dinlemek ister. Bunun için gideceği yer, bellidir. Fakat orda da rahat edemez. Ezeli komşusu, karşısında durmaktadır ama tek bir farkla. Yıldız'ın da kalbi artık çok kırıktır. Ve Kuzey, Yıldız'ın kırıldığında nasıl kırdığını bildiği için kendisini bekleyen zor günlerin farkındadır. Yıldız, Kuzey'i, yaptıklarına pişman etmeye yemin etmiştir. Ve ilk hamlesini yapmıştır bile. Kuzey'i tahmininden de zor günler beklemektedir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız'ın tepkisi, işleri daha da zora sokmuş, Kuzey'in boşanması daha zor hale gelmiştir. Bu krizi fırsata çevirecek kişi de Çetin'den başkası değildir. Çetin, Kuzey'e ve Şule'ye ayrı ayrı tekliflerle gitmiştir ve ağzının payını alır. Kuzey, boşanmanın bir yolunu bulmak zorundadır. Şuleyle evli olduğu sürece Yıldız'ın güvenini kazanamayacak, eskisi gibi olamayacaklardır.