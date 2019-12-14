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MasterChef Güzide’nin evi sosyal medyayı resmen salladı! ’dan flaş açıklama...

MasterChef yarışmasının başarılı yarışmacılarından ’ın yaşadığı evi görenler şaşkına döndü. Kişisel hesabı üzerinden evinin fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Mertcan’ın evinin değeri ile ilgili tahminler ise dudak uçuklatıyor. Yarışmacı ise paylaşımının ardından konuyla ilgili bir açıklama da yaptı. Tüm bu gelişmelerin üzerine yarışmayı yakından takip eden izleyiciler, MasterChef Güzide kimdir, ne iş yapıyor? Eşi kim şeklinde araştırmaları yoğun şekilde yapmaya devam ediyor. Peki, Güzide Mertcan kimdir ve ne iş yapıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.12.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 08:12
MasterChef Güzide’nin evi sosyal medyayı resmen salladı! Güzide Mertcan’dan flaş açıklama...

MasterChef yarışmasının adından söz ettiren yarışmacısı Güzide Mertcan'ın sosyal medya üzerinde yaşadığı evi paylaşmasını gündeme damgasını vurdu. Mertcan'ın evinin tahmini değeri ise dudak uçuklattı. Evinin fotoğraflarını paylaşmasının ardında sosyal medyada gelen yorumlara ilişkin Mertcan tarafından bir açıklama yapıldı. Öte yandan bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında MasterChef Güzide kimdir, ne iş yapıyor? Eşi kim şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Güzide Mertcan kimdir ve ne iş yapıyor? İşte tüm bilgiler…

MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR, EŞİ KİM ?

Yaşadığı ev dudak uçuklatan MasterChef Güzide, kimdir, ne iş yapıyor ve eşi kim sorularının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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MasterChef Güzide’nin evi sosyal medyayı resmen salladı! Güzide Mertcan’dan flaş açıklama...
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