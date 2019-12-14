Masterchef kim elendi? 13 Aralık Masterchef Türkiye son bölüm elenen isim açıklandı! Güzide, Rıfat ve Batuhan...

Masterchef Türkiye de her Cuma olduğu gibi bu hafta da yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. Kırmızı ve mavi takım önce dokunulmazlık oyunu için hünerlerini sergiledi. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Kuzu Kol Sarma, Dana Sarma ve Tavuk Sarma yapmalarını istedi.. Yoğun süren mücadelenin ardından her iki takım da yemeği başarılı bir şekilde hazırlarken; şeflerin dokunulmazlık oyununu kazanan takımı seçmesi bir hâyli zor oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıkladıktan sonra ise stüdyonun bir tarafı sevince, diğer tarafı ise hüzne boğuldu. Batuhan ve Rıfat'ın ardından son olarak Güzide'de eleme potasına kaldı. Hemen ardından eleme oyunu heyecanı başladı.

MASTERCHEF 63. BÖLÜM KİM ELENDİ?

Masterchef 63. bölüm eleme oyunu sırasında Tournedos Alla Rossini yemeği şefler tarafından yapılması istendi. Fransız bir yemeği olan Tournedos Alla Rossini yapılışı sırasında elemeye kalan yarışmacılar büyük ter döktü.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, sevilen programın 13 Aralık 2019 Cuma günü 63. bölümü hakkında bilgi edinebilir; 'Bu hafta Masterchef'ten kim elendi?' sorusuna yanıt bulabilirsiniz.