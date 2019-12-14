Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullandığı başlıklardandır?

Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullandığı başlıklardandır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullandığı başlıklardandır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullandığı başlıklardandır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 22:19 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 22:23
Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullandığı başlıklardandır?

Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullandığı başlıklardandır?

A- Pablo Picasso

B- Frida Kahlo

C- Salvador Dali

D- Vincent van Gogh

Doğru cevap: A- Pablo Picasso

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullandığı başlıklardandır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN