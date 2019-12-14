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Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullandığı başlıklardandır?
Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullandığı başlıklardandır?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullandığı başlıklardandır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullandığı başlıklardandır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 14.12.2019 22:19Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 22:23
Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullandığı başlıklardandır?