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Pulitzer hangi üniversite tarafından gazetecilik edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen ödüldür?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Pulitzer hangi üniversite tarafından gazetecilik edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen ödüldür? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Pulitzer hangi üniversite tarafından gazetecilik edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen ödüldür? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 23:29 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 23:33
Pulitzer hangi üniversite tarafından gazetecilik edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen ödüldür?

Pulitzer hangi üniversite tarafından gazetecilik edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen ödüldür?

A- Harvard Üniversitesi

B- Yale Üniversitesi

C- Columbia Üniversitesi

D- Stanford Üniversitesi

Doğru cevap: Columbia Üniversitesi

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Pulitzer hangi üniversite tarafından gazetecilik edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen ödüldür?
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