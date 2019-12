Rise of Empires: Ottoman dizisi ne zaman başlıyor? Ottoman dizisi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

Dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizisi Rise of Empires: Ottoman izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Tarihi bir türde olan dizi Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alacak. Medya gündemini takip edenler '' Rise of Empires: Ottoman dizisi ne zaman başlıyor? Konusu ve oyuncuları kimler?'' sorusuna yanıt arıyor. Altı bölümden oluşan belgesel türündeki dizide Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethi konu alınıyor. Peki Rise of Empires: Ottoman dizisi ne zaman başlıyor? Konusu nedir? Ottoman dizisi oyuncuları kimler?

RİSE OF EMPİRES : OTTOMAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Rise of Empires: Ottoman'ın 24 Ocak'ta yayınlanacağı açıkladı.

RİSE OF EMPİRES : OTTOMAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alıyor.

RİSE OF EMPİRES : OTTOMAN OYUNCULARI KİMLER?

Tuba Büyüküstün: Fatih'in üvey annesi Mara Hatun'a hayat verecek.

Cem Yiğit Üzümoğlu: Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'i Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracak.

İşte diğer oyuncular;

Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez