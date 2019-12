Yakın Takip filmi konusu nedir? Yakın Takip filmi oyuncuları ve konusu burada!

Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Yakın Takip filmi konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Gerilim türündeki filmin başrollerinde ünlü oyuncu Nikole Kidman gibi isimler yer alırken konu olarak ise Miller ailesinin başından geçen olayları anlatmaktadır. Peki, Yakın Takip konusu nedir? Yakın Takip filmi oyuncuları ve konusu haberimizde…

YAKIN TAKİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Miller ailesi refah, zenginlik ve huzur içerisinde yaşamaktadır. Kyle Miller büyük paralarla oynayan mücevher sektöründeki bir iş adamıdır; güzel bir eşi Sarah ve ergenlik çağını yaşayan genç bir kızı (Avery) vardır. Fakat bir gün evleri aniden bir grup maskeli adam tarafından baskına uğrar.

Başta evin içerisindeki yüksek güvenlikli kasanın içindekileri isteseler de eli silahlı bu adamların Miller ailesinden talepleri daha da fazladır... Aldanma ve ihanet şimdi evin salonundadır...

YAKIN TAKİP FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini deneyimli sinema adamı Joel Schumacher'ın üstlendiği filmde, senaryo Karl Gajdusek'e emanet. Başrolleri ise Oscar'lı iki yıldız Nicolas Cage ve Nicole Kidman paylaşıyor.

NİCOLE KIDMAN KİMDİR?

Nicole Kidman, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri çifte vatandaşıdır.

Tam adı Nicole Mary Kidman olan Avusturalyalı ünlü sinema oyuncusu, 20 Haziran 1967'de Honolulu, Hawaii, Amerika'da dünyaya geldi. Babası Anthony Kidman, biyokimyager, klinik psikoloğu ve yazardır, annesi Janelle Kidman ise hemşire ve eğitmendi. Nicole Kidman'ın bir de kız kardeşi bulunmaktadır.

Nicole doğduğu sırada aile, baba Anthony Kidman'in işi dolayısıyla Honolulu, Hawaii, A.B.D.'de bulunmaktadır. Sanatçı doğduktan sonra hep beraber, babasının bir araştırması için Washington D.C.'ye giden aile, 3 yıl sonra asıl ülkeleri Avustralya'ya Sydney'e geri döndüler. 10 yaşında drama okuluna giden Kidman, 14 yaşına geldiğinde oyunculuğu okulla birlikte götürmeye başlamıştı. Kidman 17 yaşındayken annesine göğüs kanseri teşhisi kondu.

1983 yılında Bush Christmas adlı Avustralya filmiyle oyunculuğa başlayan Nicole Kidman, Sam Neill ve Billy Zane ile birlikte rol aldığı, Phillip Noyce'un 1989 yapımı "Dead Calm" adlı filmle dikkatleri üzerine çekti.

1990'da Tom Cruise ve Robert Duvall ile oynadığı romantik macera filmi "Days Of Thunder"ın ardından Kidman, 24 Aralık 1990'da Tom Cruise ile evlendi. Daha evleneli ancak birkaç ay olmuşken, Dustin Hoffman ve Bruce Willis ile başrolleri paylaştığı "Billy Bathgate" için kamera karşısına geçti. Ron Howard'ın tarihsel filmi "Far and Away"de Tom Cruise ile birlikte aldığı rol onu kariyerinde bir adım daha ileri taşıdı. 1992'de gösterime giren film, hem ticari başarı elde etti, hem de eleştirmenlerin beğenisini kazandı.