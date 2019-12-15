Azize 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azize son bölümde neler oldu? İşte 4. bölüm özeti

Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Azize, dün akşam ekrana gelen 4. bölümüyle 14 Aralık Cumartesi akşamına damga vurdu. Dizinin heyecan dolu bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Diziyi ilgiyle takip edenler haftaya ekrana gelecek 5. bölümün fragmanının ne zaman yayınlanacağını merak ederken "Azize 5. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?" şeklinde yaptıkları araştırmalar ile bu meraklarını gidermeye çalışıyor. İşte Azize yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar…

AZİZE 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize ve Kartal bir arada yaşadıkça birbirlerine güvenmeye ve birbirlerinden hoşlanmaya başlamışlardır. Azize kardeşinin yaşamasını istiyorsa evde kalmak ve Barbaros'a Alpanlar hakkında bilgi vermek zorundadır ancak Balkan'ın uyanması an meselesidir. Gözlerini açarsa Azize'nin onu öldürmeye çalıştığını söyleyecektir. Azize kendi hayatı ile kardeşininki arasında bir seçim yapmak zorundadır. Kartal da tıpkı Azize gibi, kendine bile itiraf edemediği hislere esir düşmüştür. Bütün oklar Azize'yi gösterirken Kartal Azize'nin cezasını kesebilecek midir?

AZİZE 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Azize 4. son bölümünün ardından 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.