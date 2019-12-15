Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi Tarık Akan ve Halit Akçatepe’nin başrollerinde oynadığı Canım Kardeşim filminde rol almamıştır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangisi Tarık Akan ve Halit Akçatepe’nin başrollerinde oynadığı Canım Kardeşim filminde rol almamıştır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 15.12.2019 20:44Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 20:46
SORU: Hangisi, Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrolerinde olduğu 1973 yapımı Canım Kardeşim filminde rol almamıştır?