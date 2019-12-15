Reyting sonuçları belli oldu! 14 Aralık Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, O Ses Türkiye, Benim Tatlı Yalanım reyting sonuçları! Birinci kim oldu?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Benim Tatlı Yalanım ve Azize isimi yapımlar, 14 Aralık Cumartesi reyting sonuçlarında birinci sırayı alabilmek için kıyasıya yarıştı. 15 Aralık sabahı itibarıyla belli olan reyting sonuçlarına göre birinci sırayı hangi dizinin aldığı, medya gündemini yakından takip eden kişiler tarafından merakla araştırılıyor. Bu bağlamda "14 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılırken takip ettiği dizinin reyting sonuçlarında aldığı pozisyona göre ne derece takip edildiğini merak eden kişilerin yanıtını araştırdığı soru ise "14 Aralık reyting sonuçlarında kim birinci oldu?"

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 ARALIK

Reyting sonuçları yeni günün başlamasıyla birlikte güncel olarak açıklanıyor. Haberimizden 14 Aralık Kuzey Yıldızı İlk Aşk, O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Benim Tatlı Yalanım ve Azize reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişim sağlayabilirsiniz.