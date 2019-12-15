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Dün akşam ekrana gelen pek çok yapımın arasında, reyting sonuçlarında birinci olabilmek adına kıyasıya bir rekabet yaşandı. Show TV’nin sevilen dizisi , Kanal D’nin taze dizisi Azize, Star TV’de ekrana gelen Benim Tatlı Yalanım günün en çok izlenen dizileri arasında yer alırken TV8’in sevilen yarışması ile ATV ekranlarının fenomen programı 14 Aralık akşamının en çok izlenen televizyon programları oldu. Medya gündeminin yakın takipçileri ve dün akşam ekrana gelen film, dizi ve programların izleyicileri “14 Aralık Cumartesi açıklandı mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Bilindiği üzere her günün başlangıcı ile birlikte Total, AB ve ABC1 sıralaması belli oluyor. Peki 14 Aralık reyting sonuçlarına göre en çok hangi dizi izlendi? Cumartesi akşamının reyting birincisi kim oldu? İşte merak edilen bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 15.12.2019 14:27 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 14:27
Reyting sonuçları belli oldu! 14 Aralık Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, O Ses Türkiye, Benim Tatlı Yalanım reyting sonuçları! Birinci kim oldu?

, , , Benim Tatlı Yalanım ve Azize isimi yapımlar, 14 Aralık Cumartesi reyting sonuçlarında birinci sırayı alabilmek için kıyasıya yarıştı. 15 Aralık sabahı itibarıyla belli olan reyting sonuçlarına göre birinci sırayı hangi dizinin aldığı, medya gündemini yakından takip eden kişiler tarafından merakla araştırılıyor. Bu bağlamda "14 Aralık açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılırken takip ettiği dizinin reyting sonuçlarında aldığı pozisyona göre ne derece takip edildiğini merak eden kişilerin yanıtını araştırdığı soru ise "14 Aralık reyting sonuçlarında kim birinci oldu?"

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 ARALIK

Reyting sonuçları yeni günün başlamasıyla birlikte güncel olarak açıklanıyor. Haberimizden 14 Aralık Kuzey Yıldızı İlk Aşk, O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Benim Tatlı Yalanım ve Azize reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişim sağlayabilirsiniz.

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Reyting sonuçları belli oldu! 14 Aralık Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, O Ses Türkiye, Benim Tatlı Yalanım reyting sonuçları! Birinci kim oldu?
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