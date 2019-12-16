Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan 13.11.1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı bakanlar kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 13.11.1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı bakanlar kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

13.11.1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı bakanlar kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir?

A - Türkiye eskimoca derneği

B - Türkiye İşaret dili derneği

C - Türkiye esperanto derneği

D - Türkiye kuş dili derneği

Doğru cevap: C şıkkı