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13.11.1947'de Cumhurbaşkanı 'nün de imzaladığı kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan 13.11.1947'de Cumhurbaşkanı 'nün de imzaladığı kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir?   13.11.1947'de İnönü'nün de imzaladığı bakanlar ?              sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan                 sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 16.12.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 22:21
13.11.1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı bakanlar kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan 13.11.1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı bakanlar kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 13.11.1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı bakanlar kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

13.11.1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı bakanlar kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir?

A - Türkiye eskimoca derneği

B - Türkiye İşaret dili derneği

C - Türkiye esperanto derneği

D - Türkiye kuş dili derneği

Doğru cevap: C şıkkı

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13.11.1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı bakanlar kurulu kararıyla hangisinin kurulmasına izin verilmiştir?
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