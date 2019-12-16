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'nun başrolünde yer aldığı dizisinden ilk kareler geldi! Alef dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

ve 'ın başrolünde yer aldığı polisiye dizisi 'ten ilk görüntüler geldi. Objektif karşısına geçen dizinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Emin Alper otururken diziyi izlemek isteyenler arama motorlarında " nedir? ya da "" şeklinde araştırma yapıyorlar. 2020 yılında BluTV'de yayınlanacak olan Alef ile ilgili tüm detaylar burada!

Giriş Tarihi: 16.12.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 09:16
Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Alef dizisinden ilk kareler geldi! Alef dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Polisiye dizisi olan ve 2020 yılında karşımıza çıkacak olan dizi merak edilmeye başlandı. Oyuncularından ilk görüntülerin gelmesi ile birlikte heyecan giderek artıyor. Başrollerinde , ve 'in yer aldığı ve yönetmenliğini ödüllü Emin Alper'in yöneteceği dizi, polisiye bilmecesini çözmeye davet edecek. Objektif karşısında geçen dizi oyuncularından ilk görüntülerin de gelmesi ile Alef bilmecesi çözülmeye devam ediyor. İşte ve oyuncuları!

ALEF DİZİSİ KONUSU NEDİR? OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

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Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Alef dizisinden ilk kareler geldi! Alef dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
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