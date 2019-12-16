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Hangi adda bir aracı vardır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Hangi adda bir aracı vardır? Hangi adda bir tarım aracı vardır?        sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan                 sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 16.12.2019 22:37 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 22:44
Hangi adda bir tarım aracı vardır?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangi adda bir tarım aracı vardır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangi adda bir tarım aracı vardır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangi adda bir tarım aracı vardır?

A - Gelberi

B - Gitöte

C - Kaçkaç

D - Döngel

Doğru cevap: A

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