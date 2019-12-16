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Hangi şehrin adı atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Hangi şehrin adı atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangi şehrin adı atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 16.12.2019 20:42 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 20:42
Hangi şehrin adı atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangi şehrin adı atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangi şehrin adı atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangi şehrin adı atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer?

A) Bağdat

B) Karaman

C) Mersin

D) Niğde

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..

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Hangi şehrin adı atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer?
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