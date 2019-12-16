Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangi şehrin adı atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangi şehrin adı atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangi şehrin adı atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer?

A) Bağdat

B) Karaman

C) Mersin

D) Niğde

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..