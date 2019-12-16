John Frusciante Red Hot Chili Peppers grubuna geri dönüyor! John Frusciante kimdir, kaç yaşında?

Amerikalı gitarist ve şarkıcı John Frusciante RHCP grubuna geri döneceğini duyurdu. Bu haberi duyurduktan sonra yoğun olarak araştırılan ve merak edilen isimler arasına girdi. Bir zamanların efsanevi grubu Red Hot Chili Peppers, eski gitaristi ve şarkıcısı ile tekrar sahnelerde olacak. Peki; John Frusciante kimdir, kaç yaşındadır? ? İşte John Frusciante hakkında merak edilenler!

John Frusciante Red Hot Chili Peppers'a geri döndü

Bu yeniden bir araya geliş haberini RHCP, sosyal medya hesaplarından şu şekilde:

"Red Hot Chili Peppers grubu olarak son 10 yıl içinde beraber çalıştığımız Josh Klinghoffer ile yolları ayırdığımızı açıklıyoruz. Josh, saygı ve sevgi duyduğumuz çok güzel bir müzisyen. Onunla geçirdiğimiz zaman ve bizimle paylaştığı sayısız güzellikler için çok müteşekkiriz.

Ayrıca, büyük bir heyecan ile John Frusciante'nin yeniden grubumuza katıldığını duyurmak isteriz. Teşekkür ederiz." duyurdu.

Red Hot Chili Peppers grubu 2020 yılındaki konserlerine John Frusciante ile devam edecek. Bakalım yeni albüm ve şarkılar ne zaman gelecek? heyecanla bekliyoruz.

JOHN FRUSCIANTE KİMDİR?

John Anthony Frusciante, Amerikalı gitarist, şarkıcı. Eskiden üyesi olduğu Red Hot Chili Peppers grubunun gitaristi olarak tanınmıştır.

Doğum tarihi: 5 Mart 1970 (49 yıl yaşında), Queens, New York, ABD

Eş: Nicole Turley (e. 2011–2015)

Eğitim: Musicians Institute

Müzik grupları: Red Hot Chili Peppers

Ödüller: Grammy En İyi Rock Şarkısı Ödülü, Grammy En İyi Sınırlı Üretim Özel Sürüm Albüm Ödülü