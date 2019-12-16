Lütfen Beklemede Kal filmi konusu ne? Lütfen Beklemede Kal oyuncuları kimler?

Lütfen Beklemede Kal filmi, günün en çok araştırılan yapıtları arasında dikkat çekiyor.Wendy isimli otistik bir karakterin hikayesini anlatan film, oyuncuları ve konusu ile de oldukça ilgi çekici. Ben Lewin'in yönetmenliğini yaptığı Lütfen Beklemede Kal filminin yapımcılığını Lara Alameddine, Daniel Dubiecki yaparken; senaryosunu ise Michael Golamco yazdı.

LÜTFEN BEKLEMEDE KAL FİLMİ KONUSU

Wendy'nin (Dakota Fanning) hayata farklı bir bakış açısı vardır: bağımsızlığına çok düşkün, keskin ve parlak bir zekaya sahip, afacan, neşeli ve esprilidir. Ayrıca otistiktir. Ona göre insanlar, davranışları ve tüm dünya karmakarışıktır. Etrafında olup biteni anlamak onun için her zaman çok zor olmuştur ve hayatta tek istediği şey anlaşılmaktır. Aynı herkes gibi... Elindeki 500 sayfalık Star Trek senaryosunu Hollywood'ta düzenlenen bir yarışmaya sokmak için kaldığı bakımevinden kaçınca, hayatının en büyük ve en muhteşem yolculuğuna çıkmış olacaktır.

LÜTFEN BEKLEMEDE KAL OYUNCULARI

Dakota Fanning

Toni Collette

Alice Eve

River Alexander

Patton Oswalt

Marla Gibbs

Michael Stahl-David

Jessica Rothe

Tony Revolori

Jacob Wysocki

Stephanie Allynne

Robin Weigert