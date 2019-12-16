Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef 68. Bölüm kaptanlık oyunu kazananı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef'in bugünkü bölümünde bir ilke imza atılıyor. Ünlü isimlerin programın yarışmacıları ile yarışacağı 68. Bölümde, Demet Akalın – Okan Kurt ve Alişan ile eşi Buse Varol kaptanlık oyununda kazanan olmak için ter dökecek. Öte yandan yarışmanın sıkı takipçileri ve ilk kez izleyenler arama motorlarında Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? şeklideki soruyla arama motorlarında yoğun olarak araştırmalar yapmayı sürdürüyor. Peki, 68. bölüm Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte merak edilenler…

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? MASTERCHEF 68. BÖLÜM KAPTANLIK OYUNU KAZANANI BELLİ OLDU MU?

Masterchef 68. Bölüm kaptanlık oyununu kazanan kim oldu? sorusu ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;