Her yıl düzenlenen görkemli bir tören olan Miss World 2019 yılının kazananı belli oldu. Birçok güzelin katıldığı yarışmaya ülkemizi temsilen Simay Rasimoğlu katıldı ancak dereceye giremedi. "Dünyanın en güzel kadını" unvanına sahip olan kişi Jamaikalı Toni-Ann Singh oldu. Miss World 2019 kazanının belli olmasının ardından dünyanın en güzel kadınının kim olduğu merak edildi. Bu doğrultuda; Miss World 2019 birincisi Jamaikalı Toni-Ann Singh oldu! Toni-Ann Singh kimdir, kaç yaşında?

MISS WORLD 2019 BİRİNCİSİ BELLİ OLDU!

Her sene dünyanın en güzeli kadınının Miss World 2019 bu yıl Londra'da düzenlendi. Yarışmada son 12'ye Nijerya, Kenya, Brezilya, Meksika, Hindistan, Nepal, Filipinler, Vietnam, Jamaika, Fransa, Rusya ve Cook Adaları'nın adayları kaldı.

Yarışmada 'dünyanın en güzeli' Jamaika'nın adayı 23 yaşındaki Toni-Ann Singh oldu. Toni- Ann'e tacını geçtiğimiz senenin birincisi Vanessa Ponce de Leon taktı.

Tacı takan Toni-Ann Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Jamaika ve dünyanın dört bir yanındaki kızlar, lütfen kendinize inanın. Lütfen hayallerinizi gerçekleştirecek kadar değerli ve haklı olduğunuzu bilin. Bu taç benim değil, sizin. Sizin bir amacınız var" dedi.

Zafere ulaşan Toni-Ann Singh ise para ödülünün sahibi olurken aynı zamanda dünyayı gezecek ve organizasyon kapsamında sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak.

Yarışmada ikincilik Fransa'nın, üçüncülük ise Hindistan'ın oldu.

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden ancak dereceye giremeyen Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu, "Böylesine güzel bir ülkeyi prestijli bir platformda temsil etmek benim için bir onurdu. Desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederim. Çok değiştim, geliştim. Serüvenim şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.

TONI ANN SINGH KİMDİR?

LONDRA, Jamaikalı siyahi güzel Toni-Ann Singh, 69. Dünya Bayan Güzellik Yarışması'nı kazandı. Tarihte ilk kez siyah kadınların Miss USA, Miss Teen USA, Miss America, Miss Universe ve Miss World unvanlarını elinde tutuyorlar. 23 yaşındaki öğrenci St Thomas, Jamaika'da doğdu ve tıp okumayı ve doktor olmayı planlıyor.