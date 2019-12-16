Magazin gündemine Naz Elmas ve Erol Özmandıracı'nın evliliği bomba gibi düştü. En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Elmas, çıkışını Haziran Gecesi'ndeki Havin karakteriyle yapmıştır. İkilinin Esma Sultan Yalısı'ndaki düğününe birçok ünlü isim katıldı. Görkemli bir düğünle dünyaevine giren ikilinin düğününe Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ve Engin Altan Düzyatan gibi birçok ünlü isim katıldı. Peki Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı kimdir? Erol Özmandıracı kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte tüm ayrıntılar

EROL ÖZMANDIRACI KİMDİR?

Erol Özmandıracı, 1967 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde yapmış, lise öğrenimini ise İngiltere'de Oxfordshire Carmel College'de tamamladı. Arkasından 1989 yılında yüksek öğrenim içim New York'a gitmiş ve burada Syracuse Üniversitesi'nde ekonomi tahsili yaptı. Erol Özmandıracı, 1993 yılında okulu bitirdikten sonra, iki yıl, bir Japon firmasında kimyasal ürünler ve metal departmanı satış müdür yardımcılığı yaptı.Daha sonra ülkeye dönen Erol Özmandıracı, 1994 yılında Esteks Dış Ticaret şirketini kurmuş ve bu şirkette Kurucu Başkan ve CEO olarak ev tekstil imalat ticaret ve pazarlama işleri yapmıştır.

2006 yılında bu şirketin yapısı değişmiş ve tekstil kumaş ithalat ve pazarlama faaliyetleri yapmaya başlamıştır. Bu arada Erol Özmandıracı, 2000 yılında kurduğu gıda şirketinde pirinç ve çeltik gibi kuru gıda ticareti yapmaktadır. Bu şirkette Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayrıca 1997 yılında kurduğu Bay İnşaat şirketi, arsa ve proje geliştirme, mimari projelendirme, konsept geliştirme ve pazarlama ve satış yönetimi çalışmalarını yürütmektedir.

NAZ ELMAS KİMDİR?

Naz Elmas, 16 Haziran 1983'te İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi ise yabancı dil eğitimi veren Özel Kalamış Lisesi'nde okuyan Naz Elmas, eğitimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

Üniversitenin son sınıfında Haziran Gecesi adlı dizide Özcan Deniz'in sevgilisi Havin'i canlandıran Naz Elmas, G.O.R.A filminde konuk oyunculuk yaparak, Erşan Kuneri'nin sekreterini canlandırdı. Sonrasında Candan Öte adlı dizide Gülen rolünü canlandırdı. 2007 yılında El Gibi adlı dizide oynamıştır.

2011'de Star TV'de yayınlanan Ay Tutulması adlı diziyle oyunculuk kariyerine devam eden Naz Elmas yine Star TV'de yayınlanan Bir Ömür Yetmez adlı dizide "Melek" karakterini canlandırdı. Kendisi şu sıralar Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz isimli dizide rol almakta.