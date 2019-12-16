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sonuçları açıklandı mı? 15 Aralık Aşk Ağlatır, Güvercin, Şampiyon reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranlara gelen dizi ve filmler sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Show TV’de Aşk Ağlatır, Star TV’de Güvercin, TRT1’de Şampiyon, Fox Tv'de Savaşçı, Tv8'de O Ses Türkiye yer aldı. Medya gündemini takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Her gün bir önceki günün total, ab ve abc1 sıralaması belli oluyor. Geçen haftaki sonuçlarda ise Total'de Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı yer aldı. Total'de birinci sırada Savaşçı, üçüncü sırada ise Güvercin yer aldı. Aşk Ağlatır dizisi ise dokuzuncu sırada yer aldı. Peki sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Aşk Ağlatır, Güvercin, Şampiyon reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 16.12.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 09:03
Reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Aralık Aşk Ağlatır, Güvercin, Şampiyon reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

birinci olabilmek için kıyasıya yarışıyor. Medya gündemini takip edenler '' sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Show TV'de Aşk Ağlatır, Star TV'de Güvercin, TRT1'de Şampiyon, Fox Tv'de Savaşçı, Tv8'de O Ses Türkiye yer aldı. Geçen haftaki sıralamada Total'de Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı zirveyi kaptı. Total'de birinci sırada Savaşçı, üçüncü sırada ise Güvercin yer aldı.P eki açıklandı mı? 15 Aralık Aşk Ağlatır, Güvercin, Şampiyon reyting sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 ARALIK

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanmaya devam ediyor. Haberimizde, 15 Aralık Aşk Ağlatır, Güvercin, Şampiyon reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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