Reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Aralık Aşk Ağlatır, Güvercin, Şampiyon reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

birinci olabilmek için kıyasıya yarışıyor. Medya gündemini takip edenler '' Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Show TV'de Aşk Ağlatır, Star TV'de Güvercin, TRT1'de Şampiyon, Fox Tv'de Savaşçı, Tv8'de O Ses Türkiye yer aldı. Geçen haftaki sıralamada Total'de Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı zirveyi kaptı. Total'de birinci sırada Savaşçı, üçüncü sırada ise Güvercin yer aldı.P eki Reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Aralık Aşk Ağlatır, Güvercin, Şampiyon reyting sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 ARALIK

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanmaya devam ediyor. Haberimizde, 15 Aralık Aşk Ağlatır, Güvercin, Şampiyon reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.