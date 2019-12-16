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1.bölüm fragmanı yayında! Sefirin Kızı yeni bölümde neler oluyor?

Yayın hayatına bugün başlayacak olan 1.bölüm fragmanıyla büyük ilgi gördü. Başrollerinde Nare ( Doğulu) ile Sancar’ın () yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Hem konusu hem oyuncularıyla dikkat çeken dizinin çekimleri ise Bodrum ilçesinde başladı. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Star TV’de başlayacak olan yapımın fragman tanıtımlarında Nare ve Sancar’ın aşkını izleyeceğiz. Reklam afişleri ve tanıtımlarıyla yoğun ilgi gören dizinin reytingleri de merak konusu olacak. Peki Sefirin Kızı yeni bölümde neler oluyor? İşte fragmanı!

Giriş Tarihi: 16.12.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 10:12
Sefirin Kızı 1.bölüm fragmanı yayında! Sefirin Kızı yeni bölümde neler oluyor?

Ekranların yeni dizisi Sefirin Kızı yayın hayatına bu akşam başlıyor. Star TV'de yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı büyük ilgi gördü. Medya gündemini takip edenler '' Sefirin Kızı 1.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak konusu oldu. Star'da ekranlara gelecek olan dizide Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanmasını izleyeceğiz. Peki Sefirin Kızı yeni bölümde neler oluyor? İşte dizinin ilk bölüm tanıtım fragmanı!

Sefirin Kızı dizisinin 1. bölümü 16 Aralık Pazartesi Star TV'de ekrana gelecek.

SEFİRİN KIZI 1.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

SEFİRİN KIZI KONUSU NEDİR?

'Ölürsen destan olur, yaşarsan yalan.'

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.

Sefirin Kızı 1. bölüm üçüncü fragmanı izle!

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİM?

Neslihan Atagül

Engin Akyürek

Erhan Alpay

Uraz Kaygılaroğlu

Hivda Zizan Alp

Doğukan Polat

Erdal Küçükkömürcü

Tülin Yazgan

Gonca Cilasun

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Sefirin Kızı 1.bölüm fragmanı yayında! Sefirin Kızı yeni bölümde neler oluyor?
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