Sefirin Kızı 1.bölüm fragmanı yayında! Sefirin Kızı yeni bölümde neler oluyor?

Ekranların yeni dizisi Sefirin Kızı yayın hayatına bu akşam başlıyor. Star TV'de yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı büyük ilgi gördü. Medya gündemini takip edenler '' Sefirin Kızı 1.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak konusu oldu. Star'da ekranlara gelecek olan dizide Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanmasını izleyeceğiz. Peki Sefirin Kızı yeni bölümde neler oluyor? İşte dizinin ilk bölüm tanıtım fragmanı!

Sefirin Kızı dizisinin 1. bölümü 16 Aralık Pazartesi Star TV'de ekrana gelecek.

SEFİRİN KIZI 1.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

SEFİRİN KIZI KONUSU NEDİR?

'Ölürsen destan olur, yaşarsan yalan.'

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.

Sefirin Kızı 1. bölüm üçüncü fragmanı izle!

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİM?

Neslihan Atagül

Engin Akyürek

Erhan Alpay

Uraz Kaygılaroğlu

Hivda Zizan Alp

Doğukan Polat

Erdal Küçükkömürcü

Tülin Yazgan

Gonca Cilasun