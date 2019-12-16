Sefirin kızı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin kızı 1. bölümde neler yaşandı?

Sefirin kızı ilk bölüm ile Star Tv ekranlarındaki yayın hayatına başlamış oldu. İddialı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak bulunurken dizinin senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz - Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor. Engin Akyürek, Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu gibi birçok ismi kadrosunda bulunduran yapım ile ilgili olarak takipçileri internet üzerinden Sefirin kızı 2. Bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sefirin kızı 2. Yeni bölüm fragmanında neler olacak? İşte detaylar…

SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlamış olan dizi Sefirin kızı yeni bölüm fragmanı henüz Star TV tarafından yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinden izleyebilirsiniz...

SEFİRİN KIZI İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Ölürsen destan olur, yaşarsan yalan.'

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.