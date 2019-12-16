Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Dizi nerede çekildi?

Pazartesi akşamları Star Tv ekranlarına gelecek olan Sefirin Kızı için heyecan dorukta. Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun paylaştığı dizi "Ölürsen destan olur, yaşarsan yalan" sloganıyla ekranlara gelecek. Yayın hayatına bugün başlayacak olan diziyi merak eden vatandaşlar arama motorlarında konusu ve oyuncuları hakkında araştırma yapıyorlar. Dizinin çekimleri Bodrum'da devam ederken yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı.

Bu akşam ekranlara gelecek olan Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı oyuncu kadrosunda kimler var?