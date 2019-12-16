Sefirin kızı nerede dizisi çekiliyor? Sefirin kızı çekimleri nerede yapıldı? Sefir kelimesi ne anlama geliyor?

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu ve Star TV ekranlarında yayın hayatına bu akşam başlayacak olan yapımla ile ilgili tüm detaylar diziseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. En çok araştırılan ve merak edilen konular arasında ise Sefirin kızı nerede çekiliyor sorusu yer alıyor. Neslihan Atagül'ün Nare ve Engin Akyürek'in ise Sancar Efeoğlu karakterlerine hayat vereceği dizi oldukça merakla bekleniyordu. Peki, Sefirin kızı nerede çekiliyor? Sefir ne demek? İşte konuyla ilgili tüm detaylar ve merak edilen bu sorunun cevabı…

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisi çekimleri Bodrum ve İstanbul'da çekiliyor. Ayrıca Karadağ'da da çekimler gerçekleşti.

SEFİR NE DEMEK?

Elçi. Bir devletten diğer devlete bazı işler için gönderilen memur.

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Engin Akyürek

Neslihan Atagül Doğulu

Uraz Kaygılaroğlu

Doğukan Polat

Hivda Zizan Alp

Özlem Çakar Yalçınkaya

Erhan Alpay

Erdal Küçükkömürcü

Gonca Cilasun

Tülin Yazkan

Esra Kızıldoğan

Cemre Öktem

Edip Tepeli

Beren Gençalp