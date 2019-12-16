Son dakika haberi: Ünlü manken Cansu Taşkın ölümden döndü! Lüks Ferrari otomobiyle...

Adı magazin ve spor camiasından birçok ünlü kişiyle anılan Cansu Taşkın'dan gelen son dakika haberine göre, ünlü manken İstanbul'un Florya ilçesinde ölümden döndü. Lüks Ferrari marka aracıyla gece dışarı çıkan Taşkın, lastiklerin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve elektrik direğine çarptı. Cansu Taşkın'ın Instagram'da 488 bin takipçisi var.

Ünlü model, korku dolu anlarını anlattı. Manken, "Virajı dönerken lastik patladı. Yerler de ıslak olunca direğe çarptım. Verilmiş sadakam varmış" dedi.