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haberi: Ünlü manken ölümden döndü! Lüks Ferrari otomobiyle...

Dünyanın en ünlü futbolcuları arasında yer alan Christiano Ronaldo ile Instagram üzerinden mesajlaşan ve o konudan sonra ünlü olan 'dan gelen haberi takipçilerini korkuttu! Cansu Taşkın, lüks Ferrari marka otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Trafikte seyir halindeyken lastiği patlayan Cansu Taşkın'ın kullandığı araç direğe çarptı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken Taşkın ise hastaneye kaldırıldı! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 15:31
Son dakika haberi: Ünlü manken Cansu Taşkın ölümden döndü! Lüks Ferrari otomobiyle...

Adı magazin ve spor camiasından birçok ünlü kişiyle anılan 'dan gelen haberine göre, ünlü manken İstanbul'un Florya ilçesinde ölümden döndü. Lüks Ferrari marka aracıyla gece dışarı çıkan Taşkın, lastiklerin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve elektrik direğine çarptı. Cansu Taşkın'ın Instagram'da 488 bin takipçisi var.

Ünlü model, korku dolu anlarını anlattı. Manken, "Virajı dönerken lastik patladı. Yerler de ıslak olunca direğe çarptım. Verilmiş sadakam varmış" dedi.

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Son dakika haberi: Ünlü manken Cansu Taşkın ölümden döndü! Lüks Ferrari otomobiyle...
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