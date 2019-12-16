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141.bölüm fragmanı yayında! Yemin yeni bölümde neler oluyor? Masal evine döner!

yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Kanal 7’nin ilgiyle takip edilen dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları dikkat çekiyor. Başrollerinde Özge Yağız (Reyhan), Gül Arcan (Cavidan) ve Can Verel (Kemal) rol aldığı dizi hafta içi her gün seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ fragmanı yayında mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Masal nihayet evine döner. Kemal ise Narin’e kendisini affettirmeye çalışır. Peki Yemin 142.bölüm fragmanında neler oluyor? Son bölümde neler oldu? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 16.12.2019 11:24
Yemin 141.bölüm fragmanı yayında! Yemin yeni bölümde neler oluyor? Masal evine döner!

Ekranların sevilen dizisi Yemin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hafta içi her gün Kanal 7'de yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanında heyecanlı anlar yaşanıyor. Medya gündemini takip edenler '' Yemin 142.bölüm fragmanı yayında mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan dizinin yeni bölümünde Emir Reyhan'ı kurtarırken, Cemre kendisine bekleyen sona giderek yaklaşmaktadır. Masal'ın eve gelmesine çok sevinen Kemal, Narin'e kendisini affettirebilecek midir? Peki Yemin yeni bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları…

YEMİN 141.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

MASAL EVE DÖNÜYOR

Yemin dizisinde bugün Masal nihayet evine döner. Kemal ise Narin'e kendisini affettirmeye çalışır.

Yemin Dizisi 141. son bölüm fragmanı izle!

Emir Reyhan'ı kurtarırken, Cemre kendisine bekleyen sona giderek yaklaşmaktadır. Masal'ın eve gelmesine çok sevinen Kemal, Narin'e kendisini affettirebilecek midir?

Yemin 142.bölüm fragmanı yayınlanınca haberimize eklenecektir.

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

EMİR'E BÜYÜK TUZAK

Yemin dizisi son bölümde Reyhan büyük bir oyunun içine düşer. Emir ise kendisini bekleyen kötü sürprizden habersizdir.

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Yemin 141.bölüm fragmanı yayında! Yemin yeni bölümde neler oluyor? Masal evine döner!
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