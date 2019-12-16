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23.bölüm fragmanı: Nedim ve Cenk arasında gergin anlar! Zalim İstanbul yeni bölümde neler oluyor?

D’nin ilgiyle takip edilen dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın oynadığı dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları damga vurmaya devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Zalim İstanbul 23.bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Nedim ve Cenk arasında gerilim giderek kavgaya dönüşüyor. Yeni bölümde Şeniz hain planlar peşindeyken, Agah yine bunlardan habersiz olarak kalıyor. Peki Nedim ve Cenk arasında neler oluyor? Zalim İstanbul yeni bölümde neler oluyor? İşte, fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 16.12.2019 09:48
Zalim İstanbul 23.bölüm fragmanı: Nedim ve Cenk arasında gergin anlar! Zalim İstanbul yeni bölümde neler oluyor?

yeni bölüm fragmanı izleyicisini büyüledi. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları güne damga vurmaya devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ise '' Zalim İstanbul 23.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu haftaki yeni bölümde Nedim ve Cenk arasında yaşanan tartışma giderek büyüyor. Ceren'in bebeğini kaybetmesi herkes için büyük şok olur. Ceren'in psikolojisi de oldukça bozulmuştur. Peki Zalim İstanbul yeni bölümde neler oluyor? Son bölümde neler oldu? İşte fragmanı ve son bölüm özeti!

ZALİM İSTANBUL 23.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

fragmanında heyecanlı gelişmeler yaşanıyor. Haberimizde, Zalim İstanbul 23.bölüm fragmanı hakkında bilgi sahibi olabilir ve son bölüm özetine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Zalim İstanbul 23.bölüm fragmanı: Nedim ve Cenk arasında gergin anlar! Zalim İstanbul yeni bölümde neler oluyor?
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