17 Aralık 2019 Salı TV'de bugün ne var? TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

17 Aralık 2019 Salı TV'de bugün ne var? sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Her gün olduğu gibi bu akşam da kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar bulunuyor. Televizyon karşısına geçip bir şeyler seyretmek isteyen vatandaşlar 'Bu akşam televizyonda neler var ve bu akşam hangi dizi ve filmler var?' sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Peki Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 17 Aralık TV yayın akışı!

17 ARALIK SALI ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 BENİ BIRAKMA

16.20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV Ana Haber Bülten

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Hercai

17 ARALIK SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Hekimoğlu

17 ARALIK SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 KUAFÖRÜM SENSİN

08:00 Kendine İyi Bak

09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 YENİ GELİN

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00:15 ÇUKUR

17 ARALIK SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

MESUT YAR İLE BUGÜN

07:00

SEVDİM SENİ BİR KERE

09:30

GÜVERCİN

10:45

GERÇEĞİN PEŞİNDE

13:30

EN GÜZEL BÖLÜM

16:30

SEVDİM SENİ BiR KERE

16:45

STAR HABER

18:45

20.00 Çocuk 'Dizi'

00.15 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

17 ARALIK SALI TRT1 YAYIN AKIŞI

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 1'de Bugün

15:10 İncir Ağacı

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Elimi Bırakma