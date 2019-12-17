17 Aralık 2019 Salı TV'de bugün ne var? TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

17 Aralık 2019 Salı TV'de bugün ne var? sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Her gün olduğu gibi bu akşam da kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar bulunuyor. Televizyon karşısına geçip bir şeyler seyretmek isteyen vatandaşlar 'Bu akşam televizyonda neler var ve bu akşam hangi dizi ve filmler var?' sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Peki Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 17 Aralık TV yayın akışı!
17 ARALIK SALI ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 BENİ BIRAKMA
16.20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV Ana Haber Bülten
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Hercai
17 ARALIK SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Hekimoğlu
17 ARALIK SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 KUAFÖRÜM SENSİN
08:00 Kendine İyi Bak
09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 YENİ GELİN
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
00:15 ÇUKUR
17 ARALIK SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
MESUT YAR İLE BUGÜN
07:00
SEVDİM SENİ BİR KERE
09:30
GÜVERCİN
10:45
GERÇEĞİN PEŞİNDE
13:30
EN GÜZEL BÖLÜM
16:30
SEVDİM SENİ BiR KERE
16:45
STAR HABER
18:45
20.00 Çocuk 'Dizi'
00.15 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
17 ARALIK SALI TRT1 YAYIN AKIŞI
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 1'de Bugün
15:10 İncir Ağacı
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Elimi Bırakma