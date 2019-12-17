Ateş Hekimoğlu Timuçin Esen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ateş Hekimoğlu neden topallıyor?

Hekimoğlu dizisi, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Usta oyuncuları ve kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizide, başrolü Prof. Dr. Ateş Hekimoğlu karakteri ile Timuçin Esen üstlenecek. Yer aldığı dizi ve film projeleri ile adından söz ettiren Esen, en son Müslüm filminde ortaya koyduğu oyunculukla adından söz ettirmişti. Hâl böyle olunca da, 'Ateş Hekimoğlu karakterini canlandıran Timuçin Esen kimdir, nereli ve kaç yaşında?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor.

TİMUÇİN ESEN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Timuçin Esen, Ankara Ted Koleji Mezunudur. Aslen Niğde'lidir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçer. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles'taki California Insitute of the Arts Üniversitesi'nde 7 yıl sinema - yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD'deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss'un öğrencilerinden biridir.

Öğrencilik yıllarında 'Çıkmaz Sokak' adında orta metrajlı bir film çekmiştir. Bu filmde Engin Günaydın ve Olgun Şimşek rol almıştır. Konusu varoşlarda geçen, değişik anlatımı olan filmin bir kısmı digital çekimle yapılmış, belgesel ağırlıklı bir filmdir. Türkiye'ye döndükten sonra, Gurbet Kadını dizisinde "Hakkı Ağa" rolüyle gönüllerde taht kuran oyuncu, dizi sonrasında Meltem Cumbul ve Şener Şen'le beraber Gönül Yarası adlı sinema filminde rol almıştır. Bu filmde; gözü kara, aşkı için dünyayı yakacak bir adam olan "Halil" karakterini canlandıran Esen, canlandırdığı bu karakterle 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ve SİYAD(Sinema Yazarları Derneği)'da En iyi Yardımcı Erkek oyuncu ödülünü almıştır.



Sonrasında yonetmenliğini Uğur Yücel'in yaptigi Yazı Tura adlı filmde asker rolünü canlandırmıştır. Hırsız Polis adlı dizide; ideallerinin peşinden giden, adaleti gerçekleştirmek için çalışan, kendini tümüyle işine adayan, ama 'Mavi' bir aşkla karşılaşan "Çınar" rolüyle izleyicilerin beğenisini toplamıştır. Timuçin Esen bu rolüyle birçok ödül almıştır. 2006-2008 yılları arasında Melih Cevdet Anday'in eseri olan Mikado'nun Çöpleri isimli tiyatro oyununda rol almıştır. Sanatçı Tolga Örnek'in yönetmenliğini yaptığı Labirent filminde Meltem Cumbul'la tekrar kamera karşısına geçmiştir. Bu filmde Esen, Fikret adındaki bir istihbaratçıyı canlandırmıştır. Sanatçı bu rolüyle 17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri töreninde Ayhan Işık Özel Ödülü'nü almıştır. Aynı zamanda bu rolüyle Uluslararası Madrid Film Festivali Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmiştir.



Ayrıca sanatçının 18.02.2011 tarihinde çıkardığı 'Mayhoş' adında bir albümü vardır.



Galip Derviş isimli dizinin jenerik müziğini seslendirmiştir.



2014-2015 yıllarında Gönül İşleri dizisinde "Yılmaz Durmaz" (Deli Yılmaz) karakterine hayat vermiştir. Dört büyük külüpte ve eski bir Anadolu takımında top koşturduktan sonra jübile yapıp aile hayatına karışan, deli dolu hareketleri olan, ailenin tüm üyelerini canı gibi seven bir karakteri canlandırmıştır.



2016-2017 yılları arasında başrolde oynadığı Bodrum Masalı dizisindeki Faryalı karakteri ile bir kez daha büyük beğeni toplamıştır.



2018 yılında ise Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmiyle izleyici karşısına çıkmıştır.

TİMUÇİN ESEN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2018 – Müslüm (Müslüm)(Sinema Filmi)

2017 – Martıların Efendİsi (Sinema Filmi)

2016 – Bodrum Masalı (Faryalı) (TV Dizisi)

2014 – Kumun Tadı (Hamit) (Sinema Filmi)

2014 – Gönül İşleri (Yılmaz) (TV Dizisi)

2013 – Vicdan (Yunus) (TV Dizisi)

2013 – Senin Hikayen (Hakan) (Sinema Filmi)

2011 – Labirent (Fikret) (Sinema Filmi)

2009 – Kapalı Çarşı (Şarkı Söyleyen Adam) (TV Dizisi)

2008 – Mavi Fil (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 – 2006 – Hırsız Polis (Çınar) (TV Dizisi)

2004 – Gönül Yarası (Halil) (Sinema Filmi)

2003 – Yazı Tura (Asker) (Sinema Filmi)

2003 – Gurbet Kadını (Hakkı) (TV Dizisi)

2003 – Deliyle Geçen Gece (Benli Taci) (TV Filmi)

ATEŞ HEKİMOĞLU KİMDİR?

Ateş Hekimoğlu Asosyal, huysuz, ukala bir doktordur. İnsanların yalan söylediğini düşündüğü için çok fazla hastalarla konuşmak istemez. Hastaların bilgilerini ekipte bulunan diğer doktorlar alır. Hastaları onu genelde göremez. Profesör Doktor Ateş Hekimoğlu aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktordur. Hekimoğlu hayatında otoriteyi pek sevmez. Hekimoğlu ekipte sorun giderici ve kurtarıcıdır; ama hastahanenin en sorunlu doktorudur. Hasta bakmak istemez genelde mesaisini doldurmak için oyun oynar bulmaca çözer bu nedenle de hastahane yönetimi çok başarılı bir doktor olsa da onu sevmez çünkü para kazandırmaz.

Ateş poliklinikte basit hastalıklara bakmaktan nefret eder. Hastahenenin müdürü Gaye ise onu polikilinğe yazar inatla. Hastalar başka yerlerden ünlü doktor Ateş Hekimoğlu için gelir ama genelde onu göremeden giderler.

ATEŞ HEKİMOĞLU NEDEN TOPALLIYOR?

Diziye dair en çok merak edilen sorulardan birisi de 'Ateş Hekimoğlu neden topallıyor?' olarak öne çıkıyor. Bunun cevabı ise, Ateş Hekimoğlu'nun çocukluk dönemine dayanıyor.

Doktor Ateş Hekimoğlu çocukluk döneminde yaşadığı bir rahatsızlıktan dolayı ömür boyu topallamak zorundadır. Halk dilinde pıhtı atması denen olay çocukluk çağında Ateş'in başına gelmiştir. Bir çok hastanın beynine atan pıhtı Ateş'in bacağına atmıştır. Aslında doğru teşhis konulabilse aslında Ateş'in bacağının kurtulma şansı vardır; ancak yanlış teşhis konulduğu için sakat kalmıştır. Bu nedenle de doktor olmaya and içmiş çok çalışmış ve iyi bir doktor olmuştur.