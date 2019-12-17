Salı akşamları Kanal D ekranlarına gelecek olan Hekimoğlu dizisinin yabancı versiyonu Doktor House araştırılıyor. Uzmanlık alanı; bulaşıcı hastalıklar olan ve kimsenin tanı koyamadığı hastalıkları bile tedavi etmesi sebebiyle bilinen başarılı bir doktorun hikayesini konu alıyor. Kendini beğenmesi, övgü beklemesi, takıntılı davranışlar sergilemesi ve yalnız oluşuyla bilinen Doktor House dizisi konusu nedir? Doktor House dizisi ne zaman çekildi?

DOKTOR HOUSE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dr. Gregory House, New Jersey'deki Princeton-Plainsboro Hastanesi'nin Tıbbi Tanı Uzmanlığı Departmanı'nın başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır (intaniye). Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır. Ekibinde yer alan doktorlar; Dr. Eric Foreman (nörolog, sinir sistemi uzmanı), Dr. Robert Chase (kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanı) ve Dr. Allison Cameron (immünolog, bağışıklık sistemi uzmanı)'dur. Hastanenin yöneticisi ve Princeton-Plainsboro Tıp Fakültesi'nin dekanı Dr. Lisa Cuddy (endokrinolog, hormonal sistem uzmanı), onu sürekli gözlem altında tutmaya çalışmaktadır fakat ondan asla vazgeçememektedir. Çünkü en zor durumlarda hastaları kurtaran hep odur, ama Dr. House yüzünden hastane sık sık dava edilmektedir. Dr. House'un en iyi dostu onkolog (kanser hastalıkları uzmanı) Dr. James Wilson'dır.

DOKTOR HOUSE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Doktor House 16 Kasım 2004 yılında ekranlarda yerini almış olup 8 sezonluk bir dizidir. 2004 – 2012 yılları arasında ekranlarda yerini almıştır.