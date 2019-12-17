EDHO 152. yeni bölüm ATV canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. bölüm tamamı izle

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM ATV CANLI İZLE!

EDHO Tufan'a göre yaşanan kaybın tek sorumlusu olan Hızır ise hem bir babanın evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu bildiğinden hem de Orhan'ı yeğeni olarak gördüğünden cenaze gününden önce kimsenin harekete geçmesini istemez. Hatta ilk hamlenin de Tufan'dan gelmesi gerektiğini savunacaktır.