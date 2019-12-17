Elimi Bırakma 58.bölüm fragmanı yayınlandı! Elimi Bırakma yeni bölümde neler olacak?

Elimi Bırakma 58.bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Alp Navruz ve Alina Boz'un yer aldığı dizi izleyicisi ile bu akşam buluşacak. Bu haftaki yeni bölümde Azra hastalığını öğrenecek ve derin bir umutsuzluğa kapılacak. Onu teselli eden ise ailesi olacak. Peki; Elimi Bırakma 58.bölümde neler olacak? Elimi Bırakma yeni bölüm detayları ve fragmanı burada!

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azra hatalığının ne olduğunu öğrendiğinde derin bir umutsuzluğa kapılır, annesini de aynı hastalıktan kaybetmiştir çünkü. Cenk ise asla umudunu yitirmez, karısını kurtarabilmek için âdete canını dişine takar. Bu zorlu sınavı ya birlikte geçecekler ya da derin bir yara alacak ve tamamen dağılacaklardır.



Sumru ise Gürkan'la ilgili çok kritik bir gerçeği ortaya çıkarır. Artık hem kendi hem de Çelenler tehlike altındadır. Sumru herkesi uyarmaya çalışır fakat kimse onu dinlemez. Böylece Sumru'nun Barış'a duyduğu aşkın sınanacağı o an gelir. Ya her şeye rağmen gerçeği ortaya çıkaracak ya da kendini kurtarmaya çalışacaktır. Oysa ne Sumru'nun ne de Gürkan'ın hesaplayamadığı şeyler vardır…

ELİMİ BIRAKMA 58.BÖLÜM FRAGMAN

Elimi Bırakma 58. Bölüm (17 Aralık 2019 Salı) fragmanı yayınlandı izle!