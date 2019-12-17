Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu oyuncularından Aytaç Şaşmaz dizide Emre Acar rolüne hayat verecek. Yayın hayatına Pazartesi akşamı başlayan dizinin oyuncu kadrosunda güçlü isimler yer alıyor. Medya gündemi ile ilgili her detayı merak edenler dizide bulunan karakterlere ilişkin araştırmalar yapıyorlar. Birçok dizi ve filmde rol alan Şaşmaz bu dizide bambaşka bir rolle karşımıza çıkıyor. Peki Emre Acar rolüyle Hekimoğlu dizisinde yer alan Aytaç Şaşmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

EMRE ACAR ROLÜYLE HEKİMOĞLU DİZİSİNDE YER ALAN AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir.

Hekimoğlu dizisinde Emre Acar rolüyle Aytaç Şaşmaz karşımıza çıkıyor.