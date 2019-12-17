Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152.bölüm fragmanı izle: Tufan bedel ödüyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. ATV'nin vazgeçilmez dizisi EDHO 152.bölümde heyecan dolu anlar yaşanacak. Medya gündemini takip edenler '' Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde nefes kesen sahneler yer alıyor. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Burak Sergen'in başrolde yer aldığı dizinin bu akşamki 152.bölümde Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler oluyor? Son bölümde neler oluyor? İşte EDHO 152.bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 152.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152.bölüm bu akşam ekrana gelecek. Bu haftaki bölümde yaşanacaklar ise haberimizin devamında yer alıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. Bölüm (17 Aralık 2019 Salı) fragmanı yayınlandı izle! "Kafana sıkacağım!"

Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır.

Bu kayıpla ilgili iki taraf da birbirini suçlarken, masa üyelerinin tavrı gayet net olacak, Tufan'ın infazının biran önce gerçekleşmesi gerektiğini dile getireceklerdir. Tufan'a göre yaşanan kaybın tek sorumlusu olan Hızır ise hem bir babanın evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu bildiğinden hem de Orhan'ı yeğeni olarak gördüğünden cenaze gününden önce kimsenin harekete geçmesini istemez. Hatta ilk hamlenin de Tufan'dan gelmesi gerektiğini savunacaktır.

Tufan ise içindeki öfkenin dinmesine izin vermeden intikamını almak adına kolları sıvar. Hızır'a karşı açacağı savaşta yenilgiye uğramamak için Çakırbeylilerle bir bağı olmayan eski ahbaplarını da cephesine katacaktır. Yakın dost olan masa üyelerinin arasına kan girdiğini öğrenen Cengiz de Hızır'ı bitirmek için derhal harekete geçer. Tufan'ın acısından faydalanarak yapacağı planla bu krizi fırsata çevirmeye çalışacaktır.