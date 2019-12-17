Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV EDHO yeni bölüm fragmanı izle!

ATV ekranlarının iddialı ve reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153.bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi izleyicisine heyecanlı dakikalar yaşatacak. EDHO son bölümde Çakırbeyliler aralarındaki haini bulmuş ve ortalık karışmıştı. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacak. Peki; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 153. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO 153. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden ve oldukça izlenen dizinin 152. bölümü bittiğinde ve dizinin kanalı ATV tarafından EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlanmasının ardından haberimizin içerisinde EDHO 153. yeni bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz...

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Eğer öfken kendine değil bana ise; kafana sıkacağım!"

Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır. Bu kayıpla ilgili iki taraf da birbirini suçlarken, masa üyelerinin tavrı gayet net olacak, Tufan'ın infazının biran önce gerçekleşmesi gerektiğini dile getireceklerdir.

Tufan'a göre yaşanan kaybın tek sorumlusu olan Hızır ise hem bir babanın evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu bildiğinden hem de Orhan'ı yeğeni olarak gördüğünden cenaze gününden önce kimsenin harekete geçmesini istemez. Hatta ilk hamlenin de Tufan'dan gelmesi gerektiğini savunacaktır. Tufan ise içindeki öfkenin dinmesine izin vermeden intikamını almak adına kolları sıvar. Hızır'a karşı açacağı savaşta yenilgiye uğramamak için Çakırbeylilerle bir bağı olmayan eski ahbaplarını da cephesine katacaktır. Yakın dost olan masa üyelerinin arasına kan girdiğini öğrenen Cengiz de Hızır'ı bitirmek için derhal harekete geçer. Tufan'ın acısından faydalanarak yapacağı planla bu krizi fırsata çevirmeye çalışacaktır.