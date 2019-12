Güvercin 5.bölüm fragmanı yayında! Güvercin 4.bölümde neler oldu? Zülüf geri mi döndü?

Güvercin 4.bölüm ardından yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesen dizinin son bölümünde Zülüf'ün dönüşü şoke etti. Dün akşam ekrana gelen dizi ile ilgili olarak vatandaşlar 5.bölüm içinde oldukça heyecanlı. Aksiyon dolu sahneleri ile ekranlarda yayınlanacak olan Güvercin 5. yeni bölümde bu hafta herkes Zülüf'ün geri dönüşünü konuşacak. Peki, Kenan buna ne tepki verecek? İşte Güvercin 4.bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar!

GÜVERCİN 5.BÖLÜM FRAGMANINDA ÖNİZLEME YAYINLANDI!

Güvercin 5. son bölüm ön izleme

GÜVERCİN 4.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zülüf, geçmişte bu cinayeti kimin ya da kimlerin işlediğini bulmak ve babasının adını temize çıkarmak için konağa dönmüştür. Kenan'a artık kan dökülmemesi ve her şeyin yoluna girmesi için döndüğünü söylemek zorunda kalır. Kenan'sa Zülüf'ün konağa dönmesiyle içten içe umutlanır. Kevsa ve Celil, Ökkeş'i içeriden çıkarmanın derdindedir. Zülüf, yıllardır sakladığı tesbih tanesiyle bu işi çözmesinin hiç de kolay olmadığının farkına varır.

GÜVERCİN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Bir çingene kızı gibi yerin yedi kat dibindedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Bir mucize gibi karşısına çıkan Kenan'ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar.

Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, akşam güneşinin kızıllığı altında, güzelliğiyle dillere destan Zülüf'ü görür kuyudan çıkarken. Kenan'ın dizlerinin bağı çözülür, yer ve gök alt – üst olur.

On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…