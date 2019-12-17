İlk bölümüyle ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisinde bekaret ve gerdek gecesi sahnesi olay oldu! Sefirin Kızı konusu nedir?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sefirin Kızı dizisi ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Çocukluş aşkı Sancar ile evlenen Nare evlendikleri gece aniden ortadan kayboldu. 9 yıl sonra Sancar'ın düğünğnde ortaya çıkan Nare, yanında kızını da beraberinde getirdi. Dizide gerdek gecesi ve bekaret sahnesi kelimeleri sık kullanıldığı için Twitter'da tepki geldi. 150 dakikada 12 kez gerdek gecesi sözcüğü kullanıldı.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Sefirin kızı dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler? konusunda da araştırmalar sürüyor. Dizinin yurt dışı çekimi Montenegro'da yurt içi çekimleri ise Bodrum'da çekiliyor.

Sancar: Engin Akyürek

Nare: Neslihan Atagül Doğulu

Gediz: Uraz Kaygılaroğlu

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın Vardarlı: Erhan Alpay

Menekşe: Tüliz Yazgan

SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!