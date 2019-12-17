Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > İlk bölümüyle ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisinde bekaret ve gerdek gecesi sahnesi olay oldu! Sefirin Kızı konusu nedir?

İlk bölümüyle ekranlara gelen dizisinde bekaret ve gerdek gecesi sahnesi olay oldu! Sefirin Kızı konusu nedir?

Başrollerinde ve 'ün yer aldığı dizisi bekaret ve gerdek gecesi sahneleriyle dün akşama damga vurdu! Twitter'da da TT listesine giren Sefirin Kızı dizisinde çocukluş aşkı olan Nare (Neslihan Atagül) ve Sancar'ın (Engin Akyürek) evlendikleri gece ortaya çıkan gerçeklerden sonra yaşanan diyaloglar çok konuşuluyor. Manevi abisi Akın'ın tecavüzüne uğrayan Nare, Sancar ile evlendikten sonra geçmişinde yaşadıklarıyla yüzleşti!

Giriş Tarihi: 17.12.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 10:46
İlk bölümüyle ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisinde bekaret ve gerdek gecesi sahnesi olay oldu! Sefirin Kızı konusu nedir?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sefirin Kızı dizisi ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Çocukluş aşkı Sancar ile evlenen Nare evlendikleri gece aniden ortadan kayboldu. 9 yıl sonra Sancar'ın düğünğnde ortaya çıkan Nare, yanında kızını da beraberinde getirdi. Dizide gerdek gecesi ve bekaret sahnesi kelimeleri sık kullanıldığı için Twitter'da tepki geldi. 150 dakikada 12 kez gerdek gecesi sözcüğü kullanıldı.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Sefirin kızı dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler? konusunda da araştırmalar sürüyor. Dizinin yurt dışı çekimi Montenegro'da yurt içi çekimleri ise Bodrum'da çekiliyor.

Sancar: Engin Akyürek

Nare: Neslihan Atagül Doğulu

Gediz: Uraz Kaygılaroğlu

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın Vardarlı: Erhan Alpay

Menekşe: Tüliz Yazgan

SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İlk bölümüyle ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisinde bekaret ve gerdek gecesi sahnesi olay oldu! Sefirin Kızı konusu nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN