İlk bölümüyle ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisinde bekaret ve gerdek gecesi sahnesi olay oldu! Sefirin Kızı konusu nedir?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sefirin Kızı dizisi ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Çocukluş aşkı Sancar ile evlenen Nare evlendikleri gece aniden ortadan kayboldu. 9 yıl sonra Sancar'ın düğünğnde ortaya çıkan Nare, yanında kızını da beraberinde getirdi. Dizide gerdek gecesi ve bekaret sahnesi kelimeleri sık kullanıldığı için Twitter'da tepki geldi. 150 dakikada 12 kez gerdek gecesi sözcüğü kullanıldı.
Sefirin kızı dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler? konusunda da araştırmalar sürüyor. Dizinin yurt dışı çekimi Montenegro'da yurt içi çekimleri ise Bodrum'da çekiliyor.
Sancar: Engin Akyürek
Nare: Neslihan Atagül Doğulu
Gediz: Uraz Kaygılaroğlu
Yahya: Doğukan Polat
Elvan: Hivda Zizan Alp
Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın Vardarlı: Erhan Alpay
Menekşe: Tüliz Yazgan
SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!