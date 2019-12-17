İpek Tekin rolüyle Hekimoğlu dizisinde yer alan Ebru Özkan Saban kimdir, kaç yaşında ve nereli?

House M.D isimli Amerikan televizyon dizisinden uyarlanan Hekimoğlu, bu akşam ekrana gelecek. Hülya Gezer'in yönetmen koltuğunda oturduğu Hekimoğlu dizisi, yayınlanan fragmanları bile birlikte büyük yankı uyandırmıştı. Dizinin Salı akşamları yayınlanan diziler arasından reyting sonuçlarında öne çıkması bekleniyor. Tıp fakültesinin dekanı ve hastane yöneticisi olan İpek Tekin karakterini canlandıran Ebru Özkan Saban kimdir?

DR. İPEK TEKİN KİMDİR?

Tıp fakültesinin dekanı ve hastane yöneticisi olan Doktor İpek, Endokrinoloji uzmanıdır. Orhan (Okan Yalabık) ve Ateş'in (Timuçin Esen) üniversiteden arkadaşı olup Ateş Hekimoğlu'yla yıllardır kesinliğe kavuşmayan bir duygusal ilişkisi vardır. Ateş'in her zaman ilgi odağında olmuş ve onun zor karakterini çözebilen tek kişidir.

EBRU ÖZKAN KİMDİR?

18 Kasım 1978 tarihinde Ankara'da doğan Ebru Özkan Saban üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. Birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu ilk olarak 2006 yılında beyaz perdeye adım atmış Kabuslar Evi:Bir Kış Masalı filminde yer almıştır. Daha sonra Gözyaşı Çetesi, Kara İnci, Güldünya, Çınar Ağacı, Anneler ile Kızları, Hayatımın Rolü, Not Defteri gibi televizyon dizilerinde oynayan Ebru Özkan Hanım'ın Çiftliği dizisindeki başrolüyle büyük ilgi görmüştür. 2014-2017 yılları arasında Paramparça dizisiyle ekranlarda olmuş 3 sezon boyunca Dilara Gürpınar karakterine hayat vermiştir. 4 Haziran 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Ertan Saban ile evlenen Ebru Özkan 2018 yılında kızı Biricik'i kucağına almıştır. Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Şahin Tepesi dizisinde başrolü üstlenmiş fakat dizi kısa ömürlü olmuştur. Başarılı oyuncu Ebru Özkan şimdi ise Hekimoğlu dizisiyle Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.