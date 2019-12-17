MasterChef eleme adayı belli oldu mu? MasterChef son bölümde ödül oyununu kim kazandı?

Televizyon izleyicilerinin severek takip ettiği MasterChef yarışmasının 69. Yeni bölümü yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Yarışmacılar, 10 bin TL'lik ödül oyununda kazanan olmak ve eleme potasına girmemek için ter döktü. Öte yandan yarışmalar sonunda yarışmanın eleme adayı ve son bölüm ödül oyunu kazananı belli oldu. Programın sıkı takipçileri ise arama motorlarında MasterChef eleme adayı belli oldu mu ve son bölüm ödül oyununu kim kazandı? sorularıyla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, MasterChef eleme adayı belli oldu mu ve son bölüm ödül oyununu kim kazandı? İşte merak edilenler…

MASTERCHEF 2. ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU VE SON BÖLÜM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 69. Bölümüne ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;