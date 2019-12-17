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eleme adayı belli oldu mu? MasterChef son bölümde ödül oyununu kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışması 69. bölümünde yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Dün oynanan kaptanlık oyununun ardından bugün yapılan 10 bin TL’lik ödül oyununda kimin galip geldiği ve dün eleme potasına giren ’ın ardında bugün hangi yarışmacının elemeye kaldığı merak edilerek araştırılıyor. Vatandaşlar arama motorlarında MasterChef eleme adayı belli oldu mu ve son bölüm ödül oyununu kim kazandı? sorularıyla araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. En güncel haberleri sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, MasterChef eleme adayı belli oldu mu ve son bölüm ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.12.2019 02:22 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 02:22
MasterChef eleme adayı belli oldu mu? MasterChef son bölümde ödül oyununu kim kazandı?

Televizyon izleyicilerinin severek takip ettiği MasterChef yarışmasının 69. Yeni bölümü yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Yarışmacılar, 10 bin TL'lik ödül oyununda kazanan olmak ve eleme potasına girmemek için ter döktü. Öte yandan yarışmalar sonunda yarışmanın eleme adayı ve son bölüm ödül oyunu kazananı belli oldu. Programın sıkı takipçileri ise arama motorlarında MasterChef eleme adayı belli oldu mu ve son bölüm ödül oyununu kim kazandı? sorularıyla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, MasterChef eleme adayı belli oldu mu ve son bölüm ödül oyununu kim kazandı? İşte merak edilenler…

MASTERCHEF 2. ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU VE SON BÖLÜM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 69. Bölümüne ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;

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MasterChef eleme adayı belli oldu mu? MasterChef son bölümde ödül oyununu kim kazandı?
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